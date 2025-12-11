MLB／G7九下IKF本壘出局被罵翻 藍鳥教頭抱屈還原離壘策略

多倫多藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）在冬季會議受訪時表示，外界不應將世界大賽第7戰九局下遭到刺殺於本壘的責任，全都歸咎於基納法利法（Isiah Kiner-Falefa），強調這名代跑選手其實執行了教練團的戰術指示。

回顧世界大賽G7九局下半，雙方戰成4：4平手，藍鳥一出局滿壘大好機會，只要滾地球或高飛球出現，藍鳥就有機會跑回再見分、抱走世界大賽冠軍，打者瓦修（Daulton Varsho）擊成二壘方向滾地球，道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）接球後傳向本壘刺殺基納法利法，藍鳥九局下最後留下殘壘，進入延長賽後也葬送等了32年的世界大賽冠軍。

基納法利法隨後遭到撻伐，藍鳥隊總教練史奈德則替子弟兵打抱不平，「我替他感到非常難過，因為所有責難都落在他身上。我們本可以讓他離壘再遠個一兩步，這是毫無疑問的。」

根據Statcast的數據，基納法利法當時在三壘僅採取7.8英尺的主要領跑距離，是本屆世界大賽第四短，而當投手投出手時，基納法利法第二步的離壘距離為8.9英呎，也是本屆世界大賽三壘跑者中的第八短。美媒指出，這是依照三壘指導教練法博斯（Carlos Febles）的指示，是為了防止道奇隊捕手史密斯（Will Smith）在左打者打擊時常見的回傳三壘Pitch out策略。

而羅哈斯回傳本壘的Play也極具討論度，不少人懷疑史密斯接球的同時腳是否踏在本壘板上，對此史奈德說：「我看了3000次影片，其中1500次看起來腳有離開，另外1500次又像他有踩到。」經藍鳥隊挑戰後維持原判。

史奈德也說明，當時的策略並非「球一打就衝」、奮不顧身式的跑壘，而是必須避免被回傳三壘出局，「大家都說瓦修將球打到三壘的機率低，但這就是我們必須顧慮的風險」。外界也質疑基納法利法的滑壘方式，但史奈德並不認同：「我不覺得他還能做得更好，有人說他該跑過本壘、不該滑壘，或者該頭部滑壘……但在那顆球出手的瞬間，我腦中已有3種情境，3種都能讓比賽結束，只要傳球沒到位。」

史奈德最後無奈表示，這場系列賽帶給自己的影響深遠：「我想我會記得這一刻直到生命終點，除非有機會用下一次奪冠把它抹去。」