MLB／2025年數據網站瀏覽人氣公布 大谷翔平不敵法官屈居第二

知名運動數據網站《Baseball Reference》公布2025年選手總瀏覽量統計，洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平的總瀏覽次數連續2年敗給紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），排在第二名；不過，在投手和指定打擊方面，大谷則依舊稱霸。

本次球員頁面總瀏覽次數排名前10分別是賈吉、大谷翔平、紐約大都會索托（Juan Soto）、洛杉磯天使楚奧特（Mike Trout）、西雅圖水手羅利（Cal Raleigh）、舊金山巨人邦茲（Barry Bonds）、道奇克蕭（Clayton Kershaw）、費城費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、大都會阿隆索（Pete Alonso）與波士頓紅襪／巨人狄佛斯（Rafael Devers）。

《Baseball Reference》依美國各洲分區，統計每一個州別的選手瀏覽次數，賈吉在50州之中稱霸37州；第二名的大谷翔平則在10個洲拿下第一名。另外3個州別的瀏覽次數冠軍則因為地緣性，並不是這兩名超級球星，分別是華盛頓州——水手羅利、威斯康辛州——密爾瓦基釀酒人葉力奇（Christian Yelic）和堪薩斯州——堪薩斯皇家惠特（Bobby Witt Jr.）。而加拿大則毫不意外，清一色由多倫多藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）霸榜。

雖然大谷翔平的總瀏覽次數不是第一，不過若以守備位置區分，他仍是投手和指定打擊的第一名。有趣的是，今年大谷翔平以投手身分回歸的第一場比賽，總計瀏覽時間長達2384分鐘，也是今年第一。