快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

MLB／2025年數據網站瀏覽人氣公布 大谷翔平不敵法官屈居第二

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《Baseball Reference》。
圖擷自《Baseball Reference》。

知名運動數據網站《Baseball Reference》公布2025年選手總瀏覽量統計，洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平的總瀏覽次數連續2年敗給紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），排在第二名；不過，在投手和指定打擊方面，大谷則依舊稱霸。

本次球員頁面總瀏覽次數排名前10分別是賈吉、大谷翔平、紐約大都會索托（Juan Soto）、洛杉磯天使楚奧特（Mike Trout）、西雅圖水手羅利（Cal Raleigh）、舊金山巨人邦茲（Barry Bonds）、道奇克蕭（Clayton Kershaw）、費城費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、大都會阿隆索（Pete Alonso）與波士頓紅襪／巨人狄佛斯（Rafael Devers）。

《Baseball Reference》依美國各洲分區，統計每一個州別的選手瀏覽次數，賈吉在50州之中稱霸37州；第二名的大谷翔平則在10個洲拿下第一名。另外3個州別的瀏覽次數冠軍則因為地緣性，並不是這兩名超級球星，分別是華盛頓州——水手羅利、威斯康辛州——密爾瓦基釀酒人葉力奇（Christian Yelic）和堪薩斯州——堪薩斯皇家惠特（Bobby Witt Jr.）。而加拿大則毫不意外，清一色由多倫多藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）霸榜。

雖然大谷翔平的總瀏覽次數不是第一，不過若以守備位置區分，他仍是投手和指定打擊的第一名。有趣的是，今年大谷翔平以投手身分回歸的第一場比賽，總計瀏覽時間長達2384分鐘，也是今年第一。

MLB 大谷翔平 賈吉

相關新聞

MLB／傳道奇與老虎談塞揚史庫柏交易 洛媒：基本已談妥

道奇隊明年將挑戰三連霸，洛杉磯媒體《KTLA》主播平加洛爾（David Pingalore）爆料，道奇與老虎隊基本上已談妥塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）的交易，只差一些小細節就能完成。

MLB／阿隆索告別大都會！ 傳5年1.55億美元改披金鶯戰袍

紐約大都會再度痛失人氣主力，繼終結者狄亞茲（Edwin Díaz）日前轉戰洛杉磯道奇後，隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso）據傳也將離隊，美媒報導，他已和巴爾的摩金鶯達成5年1.55億美元（約新台幣48億2403萬元）合約，結束他7年的大都會生涯篇章。

MLB／G7九下IKF本壘出局被罵翻 藍鳥教頭抱屈還原離壘策略

多倫多藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）在冬季會議受訪時表示，外界不應將世界大賽第7戰九局下遭到刺殺於本壘的責任，全都歸咎於基納法利法（Isiah Kiner-Falefa），強調這名代跑選手其實執行了教練團的戰術指示。

MLB／2025年數據網站瀏覽人氣公布 大谷翔平不敵法官屈居第二

知名運動數據網站《Baseball Reference》公布2025年選手總瀏覽量統計，洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平的總瀏覽次數連續2年敗給紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），排在第二名；不過，在投手和指定打擊方面，大谷則依舊稱霸。

MLB／道奇主帥讚狄亞茲是「最頂尖守護神」 暗示仍可能補強打者

洛杉磯道奇昨天（10日）傳出將簽下前紐約大都會隊守護神狄亞茲（Edwin Díaz）。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天（11日）在冬季會議受訪時，大讚狄亞茲是「球界最佳終結者」，同時也透露球隊仍可能在休賽季繼續補強打線。

MLB／傳道奇開短約爭取明星外野塔克 紐約雙雄也加入爭奪戰

28歲外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員市場最大咖，傳出道奇隊開出短約爭取，紐約雙雄洋基和大都會隊也在爭奪戰之中。 道奇昨天開出3年6900萬美元合約，網羅頂級終結者狄亞茲（Ed

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。