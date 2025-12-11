MLB／傳道奇開短約爭取明星外野塔克 紐約雙雄也加入爭奪戰
28歲外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員市場最大咖，傳出道奇隊開出短約爭取，紐約雙雄洋基和大都會隊也在爭奪戰之中。
道奇昨天開出3年6900萬美元合約，網羅頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz），道奇似乎還不打算停手。據《The Athletic》報導，道奇仍有機會追求塔克，但不太可能開出6到7年的長約，會提供3到4年短約。
另外，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，道奇也是對藍鳥隊內野手比切特（Bo Bichette）有興趣的球隊。
塔克上周有和藍鳥隊會面，資深記者海曼（Jon Heyman）則指出，塔克幾乎吸引所有大市場球隊的追求，金鶯隊也加入戰局。大都會與洋基都正式加入塔克爭奪戰，兩隊外野戰力都有缺口，因此同時有意貝林傑（Cody Bellinger）。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言