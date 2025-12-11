MLB／傳道奇開短約爭取明星外野塔克 紐約雙雄也加入爭奪戰

28歲外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員市場最大咖，傳出道奇隊開出短約爭取，紐約雙雄洋基和大都會隊也在爭奪戰之中。

道奇昨天開出3年6900萬美元合約，網羅頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz），道奇似乎還不打算停手。據《The Athletic》報導，道奇仍有機會追求塔克，但不太可能開出6到7年的長約，會提供3到4年短約。

另外，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，道奇也是對藍鳥隊內野手比切特（Bo Bichette）有興趣的球隊。

塔克上周有和藍鳥隊會面，資深記者海曼（Jon Heyman）則指出，塔克幾乎吸引所有大市場球隊的追求，金鶯隊也加入戰局。大都會與洋基都正式加入塔克爭奪戰，兩隊外野戰力都有缺口，因此同時有意貝林傑（Cody Bellinger）。