MLB／傳道奇開短約爭取明星外野塔克 紐約雙雄也加入爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
明星外野手塔克。 美聯社
28歲外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員市場最大咖，傳出道奇隊開出短約爭取，紐約雙雄洋基大都會隊也在爭奪戰之中。

道奇昨天開出3年6900萬美元合約，網羅頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz），道奇似乎還不打算停手。據《The Athletic》報導，道奇仍有機會追求塔克，但不太可能開出6到7年的長約，會提供3到4年短約。

另外，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，道奇也是對藍鳥隊內野手比切特（Bo Bichette）有興趣的球隊。

塔克上周有和藍鳥隊會面，資深記者海曼（Jon Heyman）則指出，塔克幾乎吸引所有大市場球隊的追求，金鶯隊也加入戰局。大都會與洋基都正式加入塔克爭奪戰，兩隊外野戰力都有缺口，因此同時有意貝林傑（Cody Bellinger）。

MLB／傳道奇與老虎談塞揚史庫柏交易 洛媒：基本已談妥

道奇隊明年將挑戰三連霸，洛杉磯媒體《KTLA》主播平加洛爾（David Pingalore）爆料，道奇與老虎隊基本上已談妥塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）的交易，只差一些小細節就能完成。

MLB／阿隆索告別大都會！ 傳5年1.55億美元改披金鶯戰袍

紐約大都會再度痛失人氣主力，繼終結者狄亞茲（Edwin Díaz）日前轉戰洛杉磯道奇後，隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso）據傳也將離隊，美媒報導，他已和巴爾的摩金鶯達成5年1.55億美元（約新台幣48億2403萬元）合約，結束他7年的大都會生涯篇章。

MLB／劇本一度賣不出去 水原一平賭博醜聞確定將拍成電視劇

曾竊取大谷翔平高達1600萬美元（約新台幣4億9811萬元）、震撼美國球界的水原一平（Ippei Mizuhara）涉賭醜聞，確定被改編為電視劇，將由美國有線電視台Starz正式開發成戲劇影集，故事核心聚焦在信任、背叛與名聲代價上。

MLB／道奇主帥讚狄亞茲是「最頂尖守護神」 暗示仍可能補強打者

洛杉磯道奇昨天（10日）傳出將簽下前紐約大都會隊守護神狄亞茲（Edwin Díaz）。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天（11日）在冬季會議受訪時，大讚狄亞茲是「球界最佳終結者」，同時也透露球隊仍可能在休賽季繼續補強打線。

28歲外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員市場最大咖，傳出道奇隊開出短約爭取，紐約雙雄洋基和大都會隊也在爭奪戰之中。 道奇昨天開出3年6900萬美元合約，網羅頂級終結者狄亞茲（Ed

MLB／「盲砲」有望以投手身分重返大聯盟 紐媒：多隊有興趣

曾連2年單季40轟的賈羅（Joey Gallo）今年沒有在大聯盟出賽過，據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，多支球團對於「投手」賈羅感興趣。 今年3月賈羅宣布不再擔任外野手，並表

