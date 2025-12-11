聽新聞
MLB／道奇主帥讚狄亞茲是「最頂尖守護神」 暗示仍可能補強打者
洛杉磯道奇昨天（10日）傳出將簽下前紐約大都會隊守護神狄亞茲（Edwin Díaz）。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天（11日）在冬季會議受訪時，大讚狄亞茲是「球界最佳終結者」，同時也透露球隊仍可能在休賽季繼續補強打線。
羅伯茲表示，狄亞茲的加入將為道奇牛棚帶來穩定力量，他說：「當然目前還不是正式消息，但我認為他是球界最頂尖、或至少是最高等級的守護神，能讓我們的後援投手群更加穩固。」
羅伯茲也提到，外界或許認為道奇牛棚表現不如預期，但球隊內部對於許多投手在新球季回穩抱持信心，「我們的牛棚本來應該是強項，雖然上一季看起來未必如此，但我相信有幾位投手確實會找回身手。」他補充：「目前的陣容我很滿意，我們也持續努力變得更好。休賽季還有時間，即使最後只是維持現狀，我也很喜歡我們2026年的陣容。」
至於是否還會補進野手，羅伯茲並未否認可能性，他說：「增加一名打者總是有幫助。不過，即使最後沒有再補強，我也沒問題。我們會觀察接下來休賽季的發展再決定。」
