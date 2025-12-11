MLB／「盲砲」有望以投手身分重返大聯盟 紐媒：多隊有興趣
曾連2年單季40轟的賈羅（Joey Gallo）今年沒有在大聯盟出賽過，據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，多支球團對於「投手」賈羅感興趣。
今年3月賈羅宣布不再擔任外野手，並表明將轉型成投手，他多次上傳投球訓練影片，從畫面來看，確實相當有料。
November 21, 2025
賈羅擔任外野手期間就有頂尖臂力，曾奪下2座金手套獎。海曼指出，這個休賽季已有多支球隊對賈羅真的有興趣，讓他重返大聯盟並完成角色轉換的可能性大幅提高。
賈羅生涯10年效力過遊騎兵、洋基、道奇、雙城和國民，累積208轟，吞下1292次三振，打擊率只有0.194，因此被球迷稱為「盲砲」。2024年在國民出賽76場，只有10轟，打擊率0.161。
