MLB／海外賽重返墨西哥城 2026年4月響尾蛇當主隊對戰教士

美國職棒大聯盟正式宣布，2026年4月25至26日將由亞歷桑那響尾蛇和聖地牙哥教士前往墨西哥首都墨西哥城進行兩場例行賽，地點為阿爾弗雷多・哈普・赫盧球場，兩戰皆由響尾蛇擔任主場。

這將是大聯盟史上第三次在墨西哥城進行例行賽，先前教士在2023年二連戰橫掃舊金山巨人，休士頓太空人也在2024年2戰皆擊敗科羅拉多洛磯。

大聯盟原訂於2020年在波多黎各聖胡安和墨西哥城舉行海外賽，但因新冠肺炎疫情取消；2025年的海外賽則因財務因素作罷。

除了墨西哥城之外，大聯盟過往也曾在墨西哥蒙特雷安排例行賽，包含1996年教士對上紐約大都會、1999年教士對洛磯、2018年洛杉磯道奇對教士，以及2019年辛辛那提紅人對聖路易紅雀、太空人對洛杉磯天使等組合。

依據現行勞資協議，大聯盟原本計畫在2025年前往法國巴黎比賽、2026年前進英國倫敦和聖胡安，但巴黎賽因未能找到合適主辦單位而取消，倫敦則因主場西漢姆聯奧林匹克體育場檔期與福斯體育轉播時程衝突而作罷。至於2026年的聖胡安賽事，目前尚未公布安排。