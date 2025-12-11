MLB／傳道奇與老虎談塞揚史庫柏交易 洛媒：基本已談妥

道奇隊明年將挑戰三連霸，洛杉磯媒體《KTLA》主播平加洛爾（David Pingalore）爆料，道奇與老虎隊基本上已談妥塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）的交易，只差一些小細節就能完成。

史庫柏今年先發31場，13勝6敗，195.1局狂飆241次三振，防禦率2.21，每局被上壘率0.891，奪下美聯塞揚獎。史庫柏合約只剩1年，老虎始終無法和他談妥新合約，因此交易流言四起。

平加洛爾目前在奧蘭多冬季會議現場，他於社群平台發布重磅消息，「我聽說史庫柏的交易基本已談妥，該談的條件都談好、架構也定案。現在卡住的地方是長約細節，以及底特律老闆的批准。沒有老闆點頭不會放行，道奇沒確定史庫柏願意簽長約，不可能送出那種大包裹，這是最後一道關卡。」

《The Athletic》知名記者包登（Jim Bowden）先前提出交易案設想，道奇送走強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、26歲先發投手西恩（Emmet Sheehan）以及農場排名第2的外野手霍普（Zyhir Hope）。