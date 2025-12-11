快訊

MLB／傳道奇與老虎談塞揚史庫柏交易 洛媒：基本已談妥

聯合新聞網／ 綜合報導
史庫柏。 美聯社
道奇隊明年將挑戰三連霸，洛杉磯媒體《KTLA》主播平加洛爾（David Pingalore）爆料，道奇與老虎隊基本上已談妥塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）的交易，只差一些小細節就能完成。

史庫柏今年先發31場，13勝6敗，195.1局狂飆241次三振，防禦率2.21，每局被上壘率0.891，奪下美聯塞揚獎。史庫柏合約只剩1年，老虎始終無法和他談妥新合約，因此交易流言四起。

平加洛爾目前在奧蘭多冬季會議現場，他於社群平台發布重磅消息，「我聽說史庫柏的交易基本已談妥，該談的條件都談好、架構也定案。現在卡住的地方是長約細節，以及底特律老闆的批准。沒有老闆點頭不會放行，道奇沒確定史庫柏願意簽長約，不可能送出那種大包裹，這是最後一道關卡。」

《The Athletic》知名記者包登（Jim Bowden）先前提出交易案設想，道奇送走強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、26歲先發投手西恩（Emmet Sheehan）以及農場排名第2的外野手霍普（Zyhir Hope）。

老虎 史庫柏 道奇 Skubal

MLB／阿隆索告別大都會！ 傳5年1.55億美元改披金鶯戰袍

紐約大都會再度痛失人氣主力，繼終結者狄亞茲（Edwin Díaz）日前轉戰洛杉磯道奇後，隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso）據傳也將離隊，美媒報導，他已和巴爾的摩金鶯達成5年1.55億美元（約新台幣48億2403萬元）合約，結束他7年的大都會生涯篇章。

MLB／劇本一度賣不出去 水原一平賭博醜聞確定將拍成電視劇

曾竊取大谷翔平高達1600萬美元（約新台幣4億9811萬元）、震撼美國球界的水原一平（Ippei Mizuhara）涉賭醜聞，確定被改編為電視劇，將由美國有線電視台Starz正式開發成戲劇影集，故事核心聚焦在信任、背叛與名聲代價上。

MLB／牛棚戰力炙手可熱 老虎兩年5.9億留住芬尼根

大聯盟官網指出，老虎以兩年1900萬美元（約5.9億台幣）合約和芬尼根（Kyle Finnegan）達成共識，成功將這位季中透過交易補進的牛棚大將留在陣中，鞏固明年球季後援戰力。 芬尼根目前34

MLB／天使補強內野深度 找紅襪換來前百大新秀葛瑞森

天使將農場排名第25名新秀，外野手傑克森（Isaiah Jackson）送往紅襪，換來內野工具人葛瑞森（Vaughn Grissom），天使期待這位前百大新秀，能走出近三年的打擊困境，強化球隊內野戰力

MLB／合約也有延遲支付！ 紐媒點狄亞茲轉戰道奇2原因

頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz）離開待了7年的大都會隊，與道奇隊簽下3年6900萬美元大合約，其中包含延遲支付。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）撰文提到，狄亞茲選擇離開大都會並轉戰道

