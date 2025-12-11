快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「名將金孫」2年約轉戰勇士 附帶第3年球隊選擇權

聯合新聞網／ 綜合報導
雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）轉戰勇士。 美聯社
雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）轉戰勇士。 美聯社

根據MLB Network資深記者海曼（Jon Heyman）的最新消息，35歲的外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）與亞特蘭大勇士達成2年2300萬美元（約新台幣7億1596萬元）合約，並附帶第3年球隊選擇權，目前勇士方面尚未證實這項消息。

雅澤姆斯基是前紅襪名人堂球星C.雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）的孫子，在2019年28歲時才在舊金山巨人完成大聯盟初登場，在此之前，他已經在巴爾的摩金鶯隊農場待了6年。從2019年升上大聯盟到2020年縮水賽季結束，他在161場比賽中繳出.281/.375/.535的打擊三圍，OPS+來到136，累積7支三壘安打、31轟與90分打點，並在2020年國聯MVP票選中排名第八。

雖然後來雅澤姆斯基未能再複製2020年的巔峰火力，他2021至2025年期間打擊率為.227，長打率.425，但他仍是巨人隊近年陣中最穩定的主力之一，自2019年起至今，仍是球隊期間出賽、安打、二壘安打、三壘安打、全壘打、打點、保送與得分等項目的領先者。

2025年季中交易雅澤姆斯基被送往堪薩斯皇家，雖然打擊率.237和上壘率.339與他在巨人隊時期（.231、.330）相去不遠，但長打火力大幅提升——在皇家50場比賽中擊出14支二壘安打、9發全壘打，遠勝於他在巨人96場比賽的14支二壘安打與8轟，讓他的長打率從.355躍升至.500，整季繳出.233/.333/.403的成績。

此外，雅澤姆斯基的守備表現同樣備受肯定，他曾在2021、24年入圍金手套獎決選，2025年更累積11次外野助殺，排名全聯盟第三，僅次於克里夫蘭守護者隊關（Steven Kwan）和科羅拉多落磯隊貝克（Jordan Beck）。

MLB 巨人 勇士

相關新聞

MLB／傳道奇與老虎談塞揚史庫柏交易 洛媒：基本已談妥

道奇隊明年將挑戰三連霸，洛杉磯媒體《KTLA》主播平加洛爾（David Pingalore）爆料，道奇與老虎隊基本上已談妥塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）的交易，只差一些小細節就能完成。

MLB／阿隆索告別大都會！ 傳5年1.55億美元改披金鶯戰袍

紐約大都會再度痛失人氣主力，繼終結者狄亞茲（Edwin Díaz）日前轉戰洛杉磯道奇後，隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso）據傳也將離隊，美媒報導，他已和巴爾的摩金鶯達成5年1.55億美元（約新台幣48億2403萬元）合約，結束他7年的大都會生涯篇章。

MLB／劇本一度賣不出去 水原一平賭博醜聞確定將拍成電視劇

曾竊取大谷翔平高達1600萬美元（約新台幣4億9811萬元）、震撼美國球界的水原一平（Ippei Mizuhara）涉賭醜聞，確定被改編為電視劇，將由美國有線電視台Starz正式開發成戲劇影集，故事核心聚焦在信任、背叛與名聲代價上。

MLB／道奇主帥讚狄亞茲是「最頂尖守護神」 暗示仍可能補強打者

洛杉磯道奇昨天（10日）傳出將簽下前紐約大都會隊守護神狄亞茲（Edwin Díaz）。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天（11日）在冬季會議受訪時，大讚狄亞茲是「球界最佳終結者」，同時也透露球隊仍可能在休賽季繼續補強打線。

MLB／傳道奇開短約爭取明星外野塔克 紐約雙雄也加入爭奪戰

28歲外野手塔克（Kyle Tucker）是今年自由球員市場最大咖，傳出道奇隊開出短約爭取，紐約雙雄洋基和大都會隊也在爭奪戰之中。 道奇昨天開出3年6900萬美元合約，網羅頂級終結者狄亞茲（Ed

MLB／「盲砲」有望以投手身分重返大聯盟 紐媒：多隊有興趣

曾連2年單季40轟的賈羅（Joey Gallo）今年沒有在大聯盟出賽過，據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，多支球團對於「投手」賈羅感興趣。 今年3月賈羅宣布不再擔任外野手，並表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。