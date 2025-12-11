MLB／「名將金孫」2年約轉戰勇士 附帶第3年球隊選擇權

根據MLB Network資深記者海曼（Jon Heyman）的最新消息，35歲的外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）與亞特蘭大勇士達成2年2300萬美元（約新台幣7億1596萬元）合約，並附帶第3年球隊選擇權，目前勇士方面尚未證實這項消息。

雅澤姆斯基是前紅襪名人堂球星C.雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）的孫子，在2019年28歲時才在舊金山巨人完成大聯盟初登場，在此之前，他已經在巴爾的摩金鶯隊農場待了6年。從2019年升上大聯盟到2020年縮水賽季結束，他在161場比賽中繳出.281/.375/.535的打擊三圍，OPS+來到136，累積7支三壘安打、31轟與90分打點，並在2020年國聯MVP票選中排名第八。

雖然後來雅澤姆斯基未能再複製2020年的巔峰火力，他2021至2025年期間打擊率為.227，長打率.425，但他仍是巨人隊近年陣中最穩定的主力之一，自2019年起至今，仍是球隊期間出賽、安打、二壘安打、三壘安打、全壘打、打點、保送與得分等項目的領先者。

2025年季中交易雅澤姆斯基被送往堪薩斯皇家，雖然打擊率.237和上壘率.339與他在巨人隊時期（.231、.330）相去不遠，但長打火力大幅提升——在皇家50場比賽中擊出14支二壘安打、9發全壘打，遠勝於他在巨人96場比賽的14支二壘安打與8轟，讓他的長打率從.355躍升至.500，整季繳出.233/.333/.403的成績。

此外，雅澤姆斯基的守備表現同樣備受肯定，他曾在2021、24年入圍金手套獎決選，2025年更累積11次外野助殺，排名全聯盟第三，僅次於克里夫蘭守護者隊關（Steven Kwan）和科羅拉多落磯隊貝克（Jordan Beck）。