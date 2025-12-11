MLB／劇本一度賣不出去 水原一平賭博醜聞確定將拍成電視劇

曾竊取大谷翔平高達1600萬美元（約新台幣4億9811萬元）、震撼美國球界的水原一平（Ippei Mizuhara）涉賭醜聞，確定被改編為電視劇，將由美國有線電視台Starz正式開發成戲劇影集，故事核心聚焦在信任、背叛與名聲代價上。

美國影視媒體報導指出，獅門電視（Lionsgate Television）醞釀18個月的劇本終於落腳Starz，改編自洛杉磯道奇隊球星大谷翔平前翻譯水原一平的重大賭博醜聞。水原於2024年3月因盜取大谷帳戶的資金替自己償還巨額賭債遭道奇開除，2025年被聯邦法院判定詐欺成立，須入獄57個月。

影集由百老匯名製作人戴爾曼（Scott Delman）與體育記者艾伯特（Albert Chen）共同製作，《AIR》編劇康弗瑞（Alex Convery）擔任節目統籌，並由《玩命關頭》系列台裔美國籍導演林詣彬執導。艾伯特指出：「這是美國職棒自彼得・羅斯（Pete Rose）事件以來最大的賭博醜聞，而中心人物正是聯盟最重要的球星。我們會深入這個故事──關於信任、背叛，以及名與利的陷阱。」

由於多家與大聯盟有媒體權利合作的公司，包含迪士尼、華納、蘋果、Netflix與康卡斯特，都不願冒著損害與聯盟關係的風險，獅門一度難以販售此案改編企劃。Starz雖曾是獅門母公司，但雙方已於今年5月正式分家。

水原與大谷早在日本結識，當時年僅18歲、效力北海道日本火腿鬥士的大谷初露鋒芒；2018年大谷23歲時加盟MLB洛杉磯天使後，水原成為他最倚重的口譯與生活橋梁，幾乎所有媒體、球團與代理人溝通皆由水原代為處理。

然而，水原多年來暗中以大谷名義向銀行進行超過20次通話，並在未經同意下從其帳戶匯款，用以償還累計達4000萬美元的賭債。據調查，他曾靠著賭博贏得1億4200萬美元，但最終輸掉1億8300萬美元。

而事件就在大谷翔平2023年12月和道奇簽下10年7億美元大約的3個月後曝光；聯邦調查結果證實大谷為受害者，未涉及任何不法。大谷隨後透過新任翻譯艾爾頓（Will Ireton）表示：「水原從我帳戶偷錢並說了很多謊，我從未同意替他還債。這一切讓我震驚到難以言語。」

事件之後，大谷翔平未受太大影響、迅速重回賽場，並帶領道奇完成拿下2024、25年世界大賽衛冕霸業，個人也連續兩年獲選國聯最有價值球員。