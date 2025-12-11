MLB／阿隆索告別大都會！ 傳5年1.55億美元改披金鶯戰袍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「北極熊」阿隆索(左)轉戰金鶯。 美聯社
「北極熊」阿隆索(左)轉戰金鶯。 美聯社

紐約大都會隊再度痛失人氣主力，繼終結者狄亞茲（Edwin Díaz）日前轉戰洛杉磯道奇隊後，隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso）據傳也將離隊，美媒報導，他已和巴爾的摩金鶯隊達成5年1.55億美元（約新台幣48億2403萬元）合約，結束他7年的大都會生涯篇章。

大都會已連續兩天傳出明星球員離隊消息，根據美媒報導，31歲重砲阿隆索與金鶯達成協議，合約為期五年、總值1億5500萬美元。而就在前一天，大都會隊守護神狄亞茲也才剛和將尋求世界大賽三連霸的道奇簽下3年合約，前陣子大都會還把尼莫（Brandon Nimmo）送至德州遊騎兵隊，今年冬天，大都會已經失去3位資深球員。

阿隆索去年因未能獲得長約而以短約回到大都會，本季結束後選擇跳脫合約。他雖曾表達願意和大都會續約，但在其他球隊開出更長、更具價值的合約後，大都會據傳並未正式提出報價，主要考量包括守備、跑壘能力和現今陣中已有索托（Juan Soto）與林多（Francisco Lindor）兩份高額長約。

阿隆索自2019年升上大聯盟起就效力大都會，去年打破傳奇球星史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的隊史全壘打紀錄，最終以264轟留下生涯里程碑。他個性親切、擊球火力驚人，深受球迷喜愛，也因此獲得「北極熊」外號。

阿隆索2025年賽季繳出.272打擊率、38轟與126分打點，是生涯最具威脅的進攻賽季之一；累積效力大都會7個賽季打擊率.253、有264轟、712分打點，OPS達.857，並於2019年獲選國聯新人王、5度入選明星賽。

加盟金鶯後，阿隆索將和拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）及哈勒戴（Jackson Holliday）等多名新世代核心合作，而金鶯上季雖在美聯東區墊底，但陣中年輕天賦滿滿，依舊是極具潛力的隊伍。

