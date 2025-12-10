MLB／牛棚戰力炙手可熱 老虎兩年5.9億留住芬尼根

大聯盟官網指出，老虎以兩年1900萬美元（約5.9億台幣）合約和芬尼根（Kyle Finnegan）達成共識，成功將這位季中透過交易補進的牛棚大將留在陣中，鞏固明年球季後援戰力。

芬尼根目前34歲，他在2020年於國民隊上到大聯盟，曾連續四年單季出賽超過60場，防禦率皆為3字頭，在今年交易大限前從國民轉戰老虎，本季共出賽56場，57局投球防禦率3.47，生涯共累積112次救援成功。

芬尼根季末強勢表現使他成為炙手可熱的自由球員，特別在狄亞茲（Edwin Diaz）與威廉斯（Devin Williams）相繼簽下大約後，芬尼根的動向更受矚目，不過他始終對重回老虎抱高度興趣，明年他將和韋斯特（Will Vest）、霍頓（Tyler Holton）、漢尼菲（Brenan Hanifee）與赫特（Brant Hurter）組成老虎牛棚戰力。

Tigers, RHP Kyle Finnegan agree to 2-year deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/NbzolxDskF — MLB (@MLB) 2025年12月10日