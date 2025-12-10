聽新聞
MLB／天使補強內野深度 找紅襪換來前百大新秀葛瑞森
天使將農場排名第25名新秀，外野手傑克森（Isaiah Jackson）送往紅襪，換來內野工具人葛瑞森（Vaughn Grissom），天使期待這位前百大新秀，能走出近三年的打擊困境，強化球隊內野戰力。
目前24歲的葛瑞森在勇士開啟職棒生涯，他於2022年升上大聯盟，新人球季出賽41場繳出打擊率2成91、OPS.793的成績 、貢獻5轟與18分打點，曾入選大聯盟百大新秀。不過2023-2024年打擊率逐年下滑，更連續兩年沒有擊出全壘打，期間因塞爾（Chris Sale）交易案被送往紅襪，今年他在紅襪3A出賽96場，並未登上大聯盟。
葛瑞森能勝任多個守備位置，除二游外三壘與外野也能兼守，天使總經理梅納西（Perry Minasian）對他具高度期待，他說：「我們認為他（葛瑞森）仍有成長空間，他曾是獲高度評價的新秀，或許轉換環境後能有好表現。」
傑克森自2025年選秀第八輪加入天使，今年在高階1A出賽10場打擊率2成19，他原先名列天使農場第25名新秀，如今被交易至紅襪。
