MLB／合約也有延遲支付！ 紐媒點狄亞茲轉戰道奇2原因

頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz）離開待了7年的大都會隊，與道奇隊簽下3年6900萬美元大合約，其中包含延遲支付。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）撰文提到，狄亞茲選擇離開大都會並轉戰道奇的兩大理由。

道奇近年在自由球員市場使用延遲支付合約積極搶人，這次搶下狄亞茲也沒有例外。紐約郵報指出，這份3年6900萬美元合約當中，每年都有450萬美元延遲支付，讓狄亞茲的薪水每年只佔道奇團隊薪資的2110萬美元。

報導提到，大都會曾提出3年6600萬美元合約給狄亞茲，同樣包含延遲支付。有一項因素使大都會追求狄亞茲時處於劣勢，狄亞茲對於球團季後開除投手教練海夫納（Jeremy Hefner）的決定感到不滿。

另外，狄亞茲的弟弟A.狄亞茲（Alexis Díaz）上季曾效力道奇，並對道奇隊的教練團與整體環境高度讚賞，這可能也影響狄亞茲的最終決定。

狄亞茲本季摘下28次救援成功，主投66.1局狂飆98次三振，防禦率1.63、每局被上壘率0.87，都是頂尖水準。