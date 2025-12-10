快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／合約也有延遲支付！ 紐媒點狄亞茲轉戰道奇2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
狄亞茲。 路透
狄亞茲。 路透

頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz）離開待了7年的大都會隊，與道奇隊簽下3年6900萬美元大合約，其中包含延遲支付。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）撰文提到，狄亞茲選擇離開大都會並轉戰道奇的兩大理由。

道奇近年在自由球員市場使用延遲支付合約積極搶人，這次搶下狄亞茲也沒有例外。紐約郵報指出，這份3年6900萬美元合約當中，每年都有450萬美元延遲支付，讓狄亞茲的薪水每年只佔道奇團隊薪資的2110萬美元。

報導提到，大都會曾提出3年6600萬美元合約給狄亞茲，同樣包含延遲支付。有一項因素使大都會追求狄亞茲時處於劣勢，狄亞茲對於球團季後開除投手教練海夫納（Jeremy Hefner）的決定感到不滿。

另外，狄亞茲的弟弟A.狄亞茲（Alexis Díaz）上季曾效力道奇，並對道奇隊的教練團與整體環境高度讚賞，這可能也影響狄亞茲的最終決定。

狄亞茲本季摘下28次救援成功，主投66.1局狂飆98次三振，防禦率1.63、每局被上壘率0.87，都是頂尖水準。

道奇 大都會

相關新聞

MLB／終結者不穩就再買一個 道奇3年6900萬美元簽狄亞茲

道奇隊明年將力拼三連霸，今年季後持續打造豪華陣容，根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，道奇將以三年6900萬美元（約21億台幣）合約，網羅大都會終結者狄亞茲（Edwin Dia

MLB／合約也有延遲支付！ 紐媒點狄亞茲轉戰道奇2原因

頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz）離開待了7年的大都會隊，與道奇隊簽下3年6900萬美元大合約，其中包含延遲支付。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）撰文提到，狄亞茲選擇離開大都會並轉戰道

MLB／牛棚戰力炙手可熱 老虎兩年5.9億留住芬尼根

大聯盟官網指出，老虎以兩年1900萬美元（約5.9億台幣）合約和芬尼根（Kyle Finnegan）達成共識，成功將這位季中透過交易補進的牛棚大將留在陣中，鞏固明年球季後援戰力。 芬尼根目前34

MLB／天使補強內野深度 找紅襪換來前百大新秀葛瑞森

天使將農場排名第25名新秀，外野手傑克森（Isaiah Jackson）送往紅襪，換來內野工具人葛瑞森（Vaughn Grissom），天使期待這位前百大新秀，能走出近三年的打擊困境，強化球隊內野戰力

MLB／沒搶到史瓦柏改補牛棚 海盜一年775萬美元簽大都會索托

海盜雖追求史瓦柏失利，不過很快在自由市場針對牛棚補強，大聯盟官網指出，海盜和兩屆全明星左投索托（Gregory Soto）達成協議，簽下一年775萬美元（約2.4億台幣）合約，期望他能提升牛棚左投戰力

MLB／前狀元帶來好運 白襪名人堂球星抽中睽違49年狀元籤

大聯盟今（10日）公布2026年選秀順位抽籤結果，擁有最高狀元中籤率的白襪隊，推派球隊上一位選秀狀元，名人堂球星貝恩斯（Harold Baines）代表抽籤，他也如願為白襪抽中自1977年後首個選秀狀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。