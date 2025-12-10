聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／合約也有延遲支付！ 紐媒點狄亞茲轉戰道奇2原因
頂級終結者狄亞茲（Edwin Diaz）離開待了7年的大都會隊，與道奇隊簽下3年6900萬美元大合約，其中包含延遲支付。《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）撰文提到，狄亞茲選擇離開大都會並轉戰道奇的兩大理由。
道奇近年在自由球員市場使用延遲支付合約積極搶人，這次搶下狄亞茲也沒有例外。紐約郵報指出，這份3年6900萬美元合約當中，每年都有450萬美元延遲支付，讓狄亞茲的薪水每年只佔道奇團隊薪資的2110萬美元。
報導提到，大都會曾提出3年6600萬美元合約給狄亞茲，同樣包含延遲支付。有一項因素使大都會追求狄亞茲時處於劣勢，狄亞茲對於球團季後開除投手教練海夫納（Jeremy Hefner）的決定感到不滿。
另外，狄亞茲的弟弟A.狄亞茲（Alexis Díaz）上季曾效力道奇，並對道奇隊的教練團與整體環境高度讚賞，這可能也影響狄亞茲的最終決定。
狄亞茲本季摘下28次救援成功，主投66.1局狂飆98次三振，防禦率1.63、每局被上壘率0.87，都是頂尖水準。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言