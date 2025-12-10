MLB／沒搶到史瓦柏改補牛棚 海盜一年775萬美元簽大都會索托
海盜雖追求史瓦柏失利，不過很快在自由市場針對牛棚補強，大聯盟官網指出，海盜和兩屆全明星左投索托（Gregory Soto）達成協議，簽下一年775萬美元（約2.4億台幣）合約，期望他能提升牛棚左投戰力。
索托本季效力金鶯和大都會共出賽70場，成績1勝5敗、防禦率4.18，儘管他連續三季防禦率皆高於4，但他曾在2021-2022連續兩年入選明星賽，且多項進階數據仍相當亮眼，包含揮空率29.9%和三振率25.1%。
索托主要武器以伸卡球為主，搭配揮空率高達45.5%的犀利滑球，偶爾穿插四縫線速球與橫掃球（Sweeper）。他今年對戰左右打成績差異明顯。面對右打者時被OPS高達.801，對戰左打時被打擊率僅有1成92，被OPS則為.549。
雖然海盜以強化攻擊火力為休賽季目標，但補強牛棚戰力也刻不容緩，目前陣中主力後援桑塔納（Dennis Santana）、馬特森（Isaac Mattson）與勞倫斯（Justin Lawrence）皆為右投，索托將成為壓制左打的第一人選。
