快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

MLB／沒搶到史瓦柏改補牛棚 海盜一年775萬美元簽大都會索托

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜簽下兩屆明星左投索托。 美聯社
海盜簽下兩屆明星左投索托。 美聯社

海盜雖追求史瓦柏失利，不過很快在自由市場針對牛棚補強，大聯盟官網指出，海盜和兩屆全明星左投索托（Gregory Soto）達成協議，簽下一年775萬美元（約2.4億台幣）合約，期望他能提升牛棚左投戰力。

索托本季效力金鶯和大都會共出賽70場，成績1勝5敗、防禦率4.18，儘管他連續三季防禦率皆高於4，但他曾在2021-2022連續兩年入選明星賽，且多項進階數據仍相當亮眼，包含揮空率29.9%和三振率25.1%。

索托主要武器以伸卡球為主，搭配揮空率高達45.5%的犀利滑球，偶爾穿插四縫線速球與橫掃球（Sweeper）。他今年對戰左右打成績差異明顯。面對右打者時被OPS高達.801，對戰左打時被打擊率僅有1成92，被OPS則為.549。

雖然海盜以強化攻擊火力為休賽季目標，但補強牛棚戰力也刻不容緩，目前陣中主力後援桑塔納（Dennis Santana）、馬特森（Isaac Mattson）與勞倫斯（Justin Lawrence）皆為右投，索托將成為壓制左打的第一人選。

MLB 海盜 索托

相關新聞

MLB／終結者不穩就再買一個 道奇3年6900萬美元簽狄亞茲

道奇隊明年將力拼三連霸，今年季後持續打造豪華陣容，根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，道奇將以三年6900萬美元（約21億台幣）合約，網羅大都會終結者狄亞茲（Edwin Dia

MLB／4年187轟並列大谷只輸賈吉 史瓦柏5年1.5億美元續留費城人

2025國聯全壘打、打點雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）爭奪戰終於塵埃落定，大聯盟官網指出，費城人將以五年1.5億美元（約46億台幣）合約續簽史瓦柏，這名大聯盟最佳指定打擊最終選擇留在老東

MLB／沒搶到史瓦柏改補牛棚 海盜一年775萬美元簽大都會索托

海盜雖追求史瓦柏失利，不過很快在自由市場針對牛棚補強，大聯盟官網指出，海盜和兩屆全明星左投索托（Gregory Soto）達成協議，簽下一年775萬美元（約2.4億台幣）合約，期望他能提升牛棚左投戰力

MLB／前狀元帶來好運 白襪名人堂球星抽中睽違49年狀元籤

大聯盟今（10日）公布2026年選秀順位抽籤結果，擁有最高狀元中籤率的白襪隊，推派球隊上一位選秀狀元，名人堂球星貝恩斯（Harold Baines）代表抽籤，他也如願為白襪抽中自1977年後首個選秀狀

MLB／4度獲選美聯社年度最佳男運動員 大谷翔平追平紀錄

美國職棒日籍巨星大谷翔平正持續追趕更多傳奇運動員。他今天4度獲得美聯社年度最佳男運動員獎，成為獲此殊榮次數最多男運動員之...

MLB／達比修有下次登板已40歲 教士主帥：他是重要資產

現年39歲的教士隊日本投手達比修有今年10月接受TJ手術，目標2027年賽季才會回歸。教士41歲總教練史丹曼（Craig Stammen）今天在冬季會議上強調，達比修是球隊非常重要的資產。 有媒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。