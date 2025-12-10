MLB／前狀元帶來好運 白襪名人堂球星抽中睽違49年狀元籤
大聯盟今（10日）公布2026年選秀順位抽籤結果，擁有最高狀元中籤率的白襪隊，推派球隊上一位選秀狀元，名人堂球星貝恩斯（Harold Baines）代表抽籤，他也如願為白襪抽中自1977年後首個選秀狀元籤。
貝恩斯與白襪總管蓋茲（Chris Getz）皆顯得非常開心，蓋茲說：「這是一份榮譽，也是巨大的責任，有機會大幅提升球隊戰力。」目前狀元熱門是來自加州大學（UCLA）的潛力游擊手喬洛斯基（Roch Cholowsky）。
白襪以27.73%的最高中籤率，順利抽到狀元，光芒則以3.03%機率幸運抽中榜眼籤，中籤率第二高的雙城獲得探花籤，後續樂透順位依序為巨人、海盜、皇家。
值得一提的是，共有五支球隊由於薪資超過豪華稅第二級門檻，將被懲罰下調10順位，分別為道奇、大都會、洋基、費城人與藍鳥。
