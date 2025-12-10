聽新聞
MLB／4年187轟並列大谷只輸賈吉 史瓦柏5年1.5億美元續留費城人
2025國聯全壘打、打點雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）爭奪戰終於塵埃落定，大聯盟官網指出，費城人將以五年1.5億美元（約46億台幣）合約續簽史瓦柏，這名大聯盟最佳指定打擊最終選擇留在老東家。
史瓦柏投身自由市場後吸引多隊競逐，據了解，金鶯同樣開出五年1.5億美元價碼，史瓦柏的家鄉球隊紅人則開出約五年1.25億美元報價，更邀請史瓦柏前去參觀球場，此外被視為冷門競爭者的海盜也提出了四年1.25億美元合約，不過史瓦柏最終仍決定續留費城人。
史瓦柏本季全勤出賽162場，繳出56轟與132分打點皆名列國聯第一，過去四年他揮出187支全壘打與大谷翔平並列第二，僅次「法官」賈吉（Aaron Judge），近四年平均OPS.856在224名符合資格的球員中排名15。
費城人在成功留住史瓦柏後，下一個目標便是續留陣中當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），據了解費城人已向他提出報價，不過目前仍在等待瑞爾穆托回覆。
