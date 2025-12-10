MLB／宇宙道奇無極限！ 三年6900萬美元簽大都會終結者

道奇隊明年將力拼三連霸，今年季後持續打造豪華陣容，根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，道奇將以三年6900萬美元（約21億台幣）合約，網羅大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz），他將取代本季表現不佳的史考特（Tanner Scott）成為道奇關門人選。

狄亞茲季後選擇跳脫與大都會剩餘2年、3800萬美元合約，成為自由球員。大聯盟官網記者狄柯摩（Anthony DiComo）指出，大都會曾向狄亞茲提出3年6600萬美元附帶延遲支付的合約報價，不過渴望一枚冠軍戒指的狄亞茲最終轉投道奇。

在道奇正式簽下狄亞茲後，將損失2026年選秀的第二及第五順位選秀籤，此外還會遭減少100萬美元的國際球員簽約金額度；大都會則可獲得2026年第四輪後選秀籤作補償。道奇營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）說：「這是必須面對的成本，但我們擁有足夠深厚的農場，因此某種程度上可以抵銷。」

狄亞茲在九年大聯盟生涯中奪下253次救援成功，名列現役投手第四，在519又1/3局中投出839次三振，防禦率僅2.82。他在今年球季62場出賽獲得28次救援點，防禦率1.63和三振率38%在投超過50局的投手中排名第二。

這是道奇連續兩年以高薪簽下牛棚投手，去年他們以4年7200萬美元簽下史考特，不過他卻繳出生涯最差成績，單季防禦率4.74並吞下10次救援失敗，儘管道奇仍相信他能在明年球季復活，但狄亞茲被預料將取代史考特成為終結者，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我認為補進另一名強力後援投手永遠不會是壞事。」

Dodgers, RHP Edwin Díaz reportedly agree to deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand.



(MLB x @CohnReznick) pic.twitter.com/MohlWwCOe7 — MLB (@MLB) 2025年12月9日