MLB／達比修有下次登板已40歲 教士主帥：他是重要資產

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 美聯社
現年39歲的教士隊日本投手達比修有今年10月接受TJ手術，目標2027年賽季才會回歸。教士41歲總教練史丹曼（Craig Stammen）今天在冬季會議上強調，達比修是球隊非常重要的資產。

有媒體詢問史丹曼，達比修明年會如何幫助球隊，史丹曼說，「我希望他能頻繁地待在球隊。特別是他和瓦斯奎茲（Randy Vasquez）關係非常好。達比修在瓦斯奎茲上季的進步上，給予很大的幫助，像是協助制定比賽計畫、指導身體保養方式。達比修不只對瓦斯奎茲有幫助，對整支球隊，特別是投手群而言，是非常重要的資產。」

現年27歲的瓦斯奎茲今年迎來生涯第3季，出賽28場有26場先發，133.2局投球送出78次三振，防禦率3.84，每局被上壘率1.32。

達比修今年先發15場，防禦率5.38，每局被上壘率1.18，他6年1.08億美元的合約將在2028年賽季結束後到期，屆時達比修已42歲。

當被問到達比修還能投多久？史丹曼回應，「看他投入的態度及對每天細節的堅持，我相信他一定能從這次傷勢中回來。他是否真的會再次登板，那會是他和家人的決定，但我非常確信，只要他想，他一定做得到。」

