MLB／搶今井達也重現「井川慶慘案」？ 洋基記者：風險小很多

洋基隊休賽季傳出想網羅日本強投今井達也，《The Athletic》洋基記者柯修那（Chris Kirschner）指出，如今簽下日本球員的風險較低，不用擔心井川慶慘案再度發生。

最近幾年日本球員偏好西岸，不過今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）提到，對地理位置持開放態度，這對洋基來說算好消息。今井11月18日正式入札，必須在明年1月2日下午5點前決定新東家。

現年27歲的今井今年日職防禦率1.92、163.2局投出178次三振，在《The Athletic》自由球員排行榜上名列第10。

柯修那指出，現在簽日本投手的風險，比2006年洋基誤簽井川慶時小很多，因為現在的數據和影片分析都進步非常多。

儘管今井的天花板不像山本由伸那麼高，畢竟山本現在已經是大聯盟最頂尖的先發投手，但今井預期仍在大聯盟站穩腳步，投出不錯的成績。