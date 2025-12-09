MLB／搶今井達也重現「井川慶慘案」？ 洋基記者：風險小很多
洋基隊休賽季傳出想網羅日本強投今井達也，《The Athletic》洋基記者柯修那（Chris Kirschner）指出，如今簽下日本球員的風險較低，不用擔心井川慶慘案再度發生。
最近幾年日本球員偏好西岸，不過今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）提到，對地理位置持開放態度，這對洋基來說算好消息。今井11月18日正式入札，必須在明年1月2日下午5點前決定新東家。
現年27歲的今井今年日職防禦率1.92、163.2局投出178次三振，在《The Athletic》自由球員排行榜上名列第10。
柯修那指出，現在簽日本投手的風險，比2006年洋基誤簽井川慶時小很多，因為現在的數據和影片分析都進步非常多。
儘管今井的天花板不像山本由伸那麼高，畢竟山本現在已經是大聯盟最頂尖的先發投手，但今井預期仍在大聯盟站穩腳步，投出不錯的成績。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言