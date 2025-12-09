MLB／搶今井達也重現「井川慶慘案」？ 洋基記者：風險小很多

聯合新聞網／ 綜合報導
井川慶。聯合報系資料照
井川慶。聯合報系資料照

洋基隊休賽季傳出想網羅日本強投今井達也，《The Athletic》洋基記者柯修那（Chris Kirschner）指出，如今簽下日本球員的風險較低，不用擔心井川慶慘案再度發生。

最近幾年日本球員偏好西岸，不過今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）提到，對地理位置持開放態度，這對洋基來說算好消息。今井11月18日正式入札，必須在明年1月2日下午5點前決定新東家。

現年27歲的今井今年日職防禦率1.92、163.2局投出178次三振，在《The Athletic》自由球員排行榜上名列第10。

柯修那指出，現在簽日本投手的風險，比2006年洋基誤簽井川慶時小很多，因為現在的數據和影片分析都進步非常多。

儘管今井的天花板不像山本由伸那麼高，畢竟山本現在已經是大聯盟最頂尖的先發投手，但今井預期仍在大聯盟站穩腳步，投出不錯的成績。

洋基

相關新聞

MLB／道奇教頭相信史考特明年會大進步 坦言想補強牛棚

道奇隊去年休賽季以4年7200萬美元（約22.4億元新台幣）合約，網羅頂級牛棚史考特（Tanner Scott），沒想到史考特變成放火王。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近受訪時替史考特

MLB／搶今井達也重現「井川慶慘案」？ 洋基記者：風險小很多

洋基隊休賽季傳出想網羅日本強投今井達也，《The Athletic》洋基記者柯修那（Chris Kirschner）指出，如今簽下日本球員的風險較低，不用擔心井川慶慘案再度發生。 最近幾年日本球

MLB／曝昔日「谷鱒」愛開玩笑 天使新教頭自豪享海景第一排

鈴木清（Kurt Suzuki）新官上任天使教頭，今天在大聯盟冬季會議受訪，選手時期曾效力天使兩季、與大谷翔平共事的他，...

MLB／藍鳥鎖定日本強打岡本和真？傳多隊競逐 守位調整成唯一變數

在世界大賽鎩羽而歸的多倫多藍鳥，進入休賽季積極補強陣容，如今可能將目光放向日職巨人隊強打岡本和真。《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，藍鳥是多支對岡本表達興趣的球隊之一，而岡本目前確實受

MLB／洋基傳奇第19次落選名人堂 紐郵：馬丁利繼續漫長等待

保有大聯盟二壘手最多全壘打紀錄的肯特（Jeff Kent），經由「現代棒球委員會」票選確定進入美國棒球名人堂，洋基隊退役...

MLB／ 當初竟透過一顆球結識老婆 道奇強投葛拉斯諾結婚了！

上個月初才幫助球隊完成世界大賽連霸偉業，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）又於近期傳出好消息，他在社群媒體IG上公布與交往多年的女友梅根（Meghan Murphy）結婚的喜訊，道奇球團、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。