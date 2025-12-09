聽新聞
MLB／曝昔日「谷鱒」愛開玩笑 天使新教頭自豪享海景第一排
鈴木清（Kurt Suzuki）新官上任天使教頭，今天在大聯盟冬季會議受訪，選手時期曾效力天使兩季、與大谷翔平共事的他，也被問到過去相處點滴，而他透露大谷與楚奧特（Mike Trout）的互動非常有趣，自己有幸第一手看兩位最強選手在同一隊彼此激勵、提升是特別的經驗。
鈴木清16年大聯盟生涯的最終站就是天使，2021、22年在此效力，球季後引退擔任總管特助，直到今年在天使尋覓作業中出線，以42歲之齡接掌兵符。
鈴木清今天接受媒體聯訪，其中一項提問為他過去曾與大谷、楚奧特共事，兩人之間的關係如何，鈴木清先是表示，「就我個人來說，兩位頂尖選手在同一隊，而我有機會和他們一起打球，每天看著他們、身為這支團隊的一份子，這真的是非常獨特的經驗。」
鈴木清說：「他們的互動很有意思，大谷是很有趣的人，楚奧特也和他玩得很開心，他們會互相開玩笑，也感覺得到他們刺激彼此進步，可以第一手看到這些畫面，我覺得真的是很酷的經驗。」
媒體進一步提到上屆經典賽大谷翔平與楚奧特的對決畫面，鈴木清笑說：「我有看到大谷三振楚奧特，我想應該大家都看到了吧？我不覺得有大谷三振不了的對手，但必須說那是很棒的打席對決。」
