快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇教頭相信史考特明年會大進步 坦言想補強牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
Sep 17, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers relief pitcher Tanner Scott (66) earns a save in the ninth inning against the Philadelphia Phillies at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images 路透通訊社
Sep 17, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers relief pitcher Tanner Scott (66) earns a save in the ninth inning against the Philadelphia Phillies at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images 路透通訊社

道奇隊去年休賽季以4年7200萬美元（約22.4億元新台幣）合約，網羅頂級牛棚史考特（Tanner Scott），沒想到史考特變成放火王。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近受訪時替史考特緩頰。

道奇今年坐擁豪華先發輪值，在牛棚表現不穩定的情況下完成二連霸。休賽季道奇補強動作仍受到外界關注。對此羅伯茲透露，「我們對目前的陣容很有信心，不管是投手還是野手。當然還是有補強陣容的機會或可能，我們也一直關注這些，但我們不認為需要做什麼轟動的大動作。」

史考特連3年繳出頂級後援投手成績，但來道奇後防禦率4.74，10次救援失敗大聯盟最多。

羅伯茲仍對史考特2026年的表現感到樂觀，但也提到補強牛棚的需求，「我仍覺得史考特去年是一個比較例外的年份，不是說一定要專職終結者，但我認為他明年會有大幅進步。他確實有身體狀況要處理，有些被談過、有些沒公開。我覺得再補一個關鍵時刻能登板的後援，永遠不是壞事。」

後援 教練 失敗 台幣

相關新聞

MLB／道奇教頭相信史考特明年會大進步 坦言想補強牛棚

道奇隊去年休賽季以4年7200萬美元（約22.4億元新台幣）合約，網羅頂級牛棚史考特（Tanner Scott），沒想到史考特變成放火王。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近受訪時替史考特

MLB／搶今井達也重現「井川慶慘案」？ 洋基記者：風險小很多

洋基隊休賽季傳出想網羅日本強投今井達也，《The Athletic》洋基記者柯修那（Chris Kirschner）指出，如今簽下日本球員的風險較低，不用擔心井川慶慘案再度發生。 最近幾年日本球

MLB／曝昔日「谷鱒」愛開玩笑 天使新教頭自豪享海景第一排

鈴木清（Kurt Suzuki）新官上任天使教頭，今天在大聯盟冬季會議受訪，選手時期曾效力天使兩季、與大谷翔平共事的他，...

MLB／藍鳥鎖定日本強打岡本和真？傳多隊競逐 守位調整成唯一變數

在世界大賽鎩羽而歸的多倫多藍鳥，進入休賽季積極補強陣容，如今可能將目光放向日職巨人隊強打岡本和真。《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，藍鳥是多支對岡本表達興趣的球隊之一，而岡本目前確實受

MLB／洋基傳奇第19次落選名人堂 紐郵：馬丁利繼續漫長等待

保有大聯盟二壘手最多全壘打紀錄的肯特（Jeff Kent），經由「現代棒球委員會」票選確定進入美國棒球名人堂，洋基隊退役...

MLB／ 當初竟透過一顆球結識老婆 道奇強投葛拉斯諾結婚了！

上個月初才幫助球隊完成世界大賽連霸偉業，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）又於近期傳出好消息，他在社群媒體IG上公布與交往多年的女友梅根（Meghan Murphy）結婚的喜訊，道奇球團、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。