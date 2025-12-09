MLB／道奇教頭相信史考特明年會大進步 坦言想補強牛棚

道奇隊去年休賽季以4年7200萬美元（約22.4億元新台幣）合約，網羅頂級牛棚史考特（Tanner Scott），沒想到史考特變成放火王。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近受訪時替史考特緩頰。

道奇今年坐擁豪華先發輪值，在牛棚表現不穩定的情況下完成二連霸。休賽季道奇補強動作仍受到外界關注。對此羅伯茲透露，「我們對目前的陣容很有信心，不管是投手還是野手。當然還是有補強陣容的機會或可能，我們也一直關注這些，但我們不認為需要做什麼轟動的大動作。」

史考特連3年繳出頂級後援投手成績，但來道奇後防禦率4.74，10次救援失敗大聯盟最多。

羅伯茲仍對史考特2026年的表現感到樂觀，但也提到補強牛棚的需求，「我仍覺得史考特去年是一個比較例外的年份，不是說一定要專職終結者，但我認為他明年會有大幅進步。他確實有身體狀況要處理，有些被談過、有些沒公開。我覺得再補一個關鍵時刻能登板的後援，永遠不是壞事。」