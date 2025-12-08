MLB／藍鳥鎖定日本強打岡本和真？傳多隊競逐 守位調整成唯一變數

在世界大賽鎩羽而歸的多倫多藍鳥，進入休賽季積極補強陣容，如今可能將目光放向日職巨人隊強打岡本和真。《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，藍鳥是多支對岡本表達興趣的球隊之一，而岡本目前確實受到高度關注。

岡本和真是日本職棒近年最具破壞力的強打者之一，效力讀賣巨人的他至今6度入選明星賽，2018至2023年間連續6季敲出至少30轟，更在2020、2021與2023年拿下全壘打王。儘管2025年因左手肘扭傷缺席近半季，他仍繳出亮眼的打擊三圍.327/.416/.598，在293個打席敲出15轟與21支二壘安打，火力展現無虞。

岡本最大的特點是擊球紮實、打擊選球佳，即便打法偏拉打，也能維持出色的擊球效率。他在2025年展現能應付高品質速球的能力，樣本雖小但具參考價值。不過，岡本的攻擊模式可能會在面對外角變化球時遇到挑戰，但因為他具備出色的擊球能力，這些顧慮相對也會被降低。

但目前來看唯一問題就是，他在藍鳥的位置在哪？

岡本和真生涯主要守三壘，不過普遍預期轉戰大聯盟之後會改守一壘。然而藍鳥已有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）負責鎮守一壘，這使得他的場上配置變得複雜。

目前藍鳥的三壘手由巴格（Addison Barger）與克萊門特（Ernie Clement）分擔，但兩人無論火力或未來上限都不及岡本，若岡本加盟，三壘仍可能是他的首選位置。

另外，克萊門特與巴格都能勝任多個守位，有助於提升板凳深度。岡本本人也有少量外野經驗，若調整守位，還可讓桑坦德（Anthony Santander）更多擔任指定打擊，進一步增強球隊整體火力運作空間。