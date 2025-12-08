MLB／洋基傳奇第19次落選名人堂 紐郵：馬丁利繼續漫長等待

保有大聯盟二壘手最多全壘打紀錄的肯特（Jeff Kent），經由「現代棒球委員會」票選確定進入美國棒球名人堂，洋基隊退役名將馬丁利（Don Mattingly）再次落選，最快3年後才有機會；「紐約郵報」指出，這是馬丁利第19次與名人堂失之交臂，漫長等待仍在繼續。

現代棒球委員會由16名成員投票，候選人必須拿到12票、達到75%才能過關，肯特獲得14票，也是今年唯一透過委員會票選進入名人堂，馬丁利只拿到6票，2028年仍可繼續參選；邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）都低於5票，依規定要到2031年才能獲得票選資格。

紐郵指出，這是馬丁利第19次獲得名人堂提名，被列為候選名單，他在3年前現代棒球委員會票選獲得8票，當時麥葛里夫（Fred McGriff）全票通過；另外，馬丁利過去在美國棒球作家協會（BBWAA）票選名人堂的最高得票率僅28.2%，遠低於75%的入選門檻。

馬丁利球員生涯14年都在洋基，1984年奪下美聯打擊王，隔年更獲年度MVP，一共6次入選明星賽、9次獲得金手套獎，生涯打擊率達3成07，1995年退休時僅34歲；紐郵指出，馬丁利若非慢性背傷導致生涯提前結束，或許能更順利、更迅速進入名人堂。

馬丁利2011年成為道奇隊總教練，領軍5季奪下3座分區冠軍，但從未贏過國聯冠軍，2016到22年率領馬林魚隊，近3季轉戰藍鳥擔任板凳教練，今年終於嘗到世界大賽滋味，還是無緣戴上冠軍戒。