MLB／ 當初竟透過一顆球結識老婆 道奇強投葛拉斯諾結婚了！
上個月初才幫助球隊完成世界大賽連霸偉業，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）又於近期傳出好消息，他在社群媒體IG上公布與交往多年的女友梅根（Meghan Murphy）結婚的喜訊，道奇球團、大谷翔平等人也分別透過留言、按讚等方式祝賀。更有趣的是，這對新婚夫妻的緣份，竟源自於一顆棒球。
現年32歲的葛拉斯諾，日前在IG上大方秀出兩人的婚禮照，只見兩人互動相當甜蜜，球迷們也紛紛留言恭喜，隊友大谷翔平也過按讚祝賀的方式表達祝福。
葛拉斯諾與梅根的相遇過程猶如童話故事般神奇，且讓人難以置信。在2021年他效力光芒隊時期，某場比賽中意外瞥見看台上一名清秀女子，便突發奇想將一顆寫上自己電話的棒球丟給她，藉此展開主動示好。這個看似玩笑般的舉動不僅成功吸引梅根芳心，兩人其後順利交往，如今也正式步入婚姻殿堂。
事後，葛拉斯諾回憶當時的狀況提到：「我把自己的電話寫在球上，丟給她請她傳訊給我。隔天她又來看比賽，還把寫有她電話的球丟回給我，要我聯絡她。」
