MLB／海盜罕見開出超過1億美元合約 美媒分析史瓦柏加盟機會不大
國聯雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）進入自由球員市場，美國媒體「The Athletic」今天引述知情人士的說法，海盜隊已向這門重砲提出4年合約，總值幾乎確定超過1億美元，但他加盟的機會不大，最有可能的球隊仍是老東家費城人隊。
史瓦柏本季56轟、132分打點在國聯領先群雄，年度MVP票選排名第2，不敵道奇隊大谷翔平；The Athletic預測史瓦柏將獲5年1億4500萬美元合約，4年則為1億1600萬，平均年薪都是2900萬美元。
海盜隊史只簽過一份破億美元合約，30歲外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）8年1億675萬美元目前走完第3年，將在2030年球季結束，且在自由球員市場從未接近這個數字，過去最高紀錄是2014年李瑞安諾（Francisco Liriano）3900萬美元。
The Athletic指出， 紅襪隊是幾支對史瓦柏感興趣的大市場球隊之一，他的老家離辛辛那提不遠，紅人隊也積極爭取加盟；史瓦柏將於明年3月滿33歲，由於競爭激烈，可能促使費城人提供第5年保障合約。
美國職棒冬季會議登場，史瓦柏今年創下生涯11年單季最多轟紀錄，也被喻為棒界最優秀的領袖之一，The Athletic分析，海盜、紅人都意識到自己不是出價最高的球隊，最終只能簽下一些實力稍遜的自由球員，史瓦柏將在未來兩周內做出最後決定。
