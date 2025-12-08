MLB／巨人二壘重砲手入選名人堂 肯特激動：眼淚已經流光

快訊

中央社／ 綜合外電報導
前巨人二壘手肯特(右)以87.5%的高得票率入選2026年美國棒球名人堂。 美聯社
美國國家棒球名人堂今天誕生新成員，「現代棒球委員會」選出舊金山巨人知名二壘手肯特（Jeff Kent）加入聖殿，不過包括邦茲與克萊門斯等其他7人，並未獲得委員會足夠票數。

路透社報導，入選名人堂需要「現代棒球委員會」（Contemporary Baseball Era Committee）16名委員中的12張選票，擁有聯盟紀錄762支全壘打的邦茲（Barry Bonds），還有7屆賽揚獎得主的克萊門斯（Roger Clemens），兩人都因禁藥問題屢屢受阻，這次選拔均未達5票。

美國總統川普昨天還呼籲讓克萊門斯進入名人堂，不過結果並非所願。

前巨人二壘手肯特（Jeff Kent）拿下14票，以87.5%的高得票率入選2026年美國棒球名人堂。肯特說，「我已經流光所有眼淚。」

肯特說，「我的心情難以言喻，簡直難以置信。我甚至沒想到自己會入選。有那麼多優秀球員，我很感激（委員會）考慮我，並給我這個機會。」

肯特大聯盟生涯17年，先後效力多倫多藍鳥、紐約大都會、克里夫蘭印地安人（現在的守護者）、舊金山巨人、休士頓太空人與洛杉磯道奇，生涯打擊率0.29，擊出377支全壘打，貢獻1518分打點。

落選名單中的狄加度（Carlos Delgado），大聯盟17年擊出473支全壘打，拿下9票；馬丁利（Don Mattingly）與墨菲（Dale Murphy）各得6票，其餘人選都不足5票。

現年57歲的肯特，曾獲2000年國家聯盟最有價值球員（MVP)，5次入選全明星，4度獲得銀棒獎（Silver Slugger）。他職業生涯大部分時間都擔任二壘手，也是大聯盟此一守備位置的全壘打紀錄保持人。

肯特說，「我職業生涯的轉捩點是在舊金山，當時（1997年）教練是貝克（Dusty Baker）。」

「貝克是打擊教練。他真正激勵我發揮出最佳水準。我在巨人開始學習如何擊球至反方向，早期我是典型的拉打型選手，但在巨人開始轉變打法。」

肯特2014年獲名人堂候選資格時，得票率為15.2%。此後他得票率逐漸上升，2023年是肯特最後一次出現在美國棒球作家協會（BBWAA）選票，當時他得票率已達46.5%。

