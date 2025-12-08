MLB／又有經典賽隊友加盟道奇？美媒點名努特巴爾是優秀選擇

美國職棒冬季會議將在佛州奧蘭多登場，重量級自由球員的動向成為最大焦點，美國媒體「Dodgers Way」今天指出，道奇隊正在重組外野陣容，或許不必透過自由球員市場，而是透過交易補強，紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）就是可能人選。

努特巴爾現年28歲，擁有日本血統，2023年世界棒球經典賽代表日本隊出賽，當時大谷翔平效力天使隊，山本由伸、佐佐木朗希分別是日職歐力士、羅德隊球員，一起奪下隊史第3座冠軍。

目前自由球員市場兩大咖塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）動向未明，Dodgers Way指出，努特巴爾可勝任3個外野守位，儘管打擊能力時好時壞，單季最多14轟、48分打點，但他作為替補外野手或許能吸引道奇注意。

努特巴爾在紅雀5季出賽527場，打擊率2成42、全壘打58支、打點194分，Dodgers Way評估他還年輕，生涯也只有5季，或許還未達到顛峰期，可能會成為道奇「一個意想不到的優秀選擇」。