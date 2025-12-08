聽新聞
MLB／邦茲隊友肯特入選名人堂 他和克萊門斯又被排除在外
大聯盟史上揮出最多全壘打的二壘手肯特（Jeff Kent）確定入選名人堂，過去涉入禁藥醜聞的邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）繼續被排除在外，兩人經過10次美國棒球作家協會（BBWAA）票選失敗以及首次委員會投票落敗，一再失去進入名人堂的機會。
「現代棒球委員會」（Contemporary Baseball Era Players Committee）由16名成員組成，候選人必須拿到12票（75%）才能當選，肯特獲得14票（87.5%）。
肯特生涯17年效力6支球隊，2008年在道奇隊退休，留下打擊率2成90、全壘打377支、打點1518分的成績，其中351轟是以二壘手締造紀錄，一共5次入選明星賽，2000年在巨人隊奪下國聯MVP。
其他候選人都未達到門檻，戴嘉多（Carlos Delgado）獲得9票、莫菲（Dale Murphy）和馬丁利（Don Mattingly）都是6票，邦茲、克萊門斯、薛菲爾德（Gary Sheffield）、瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）都低於5票。
邦茲過去在巨人和肯特當過6年隊友，生涯762轟、2001年73轟都是史上最佳紀錄；克萊門斯生涯拿過7座塞揚獎、7次防禦率王，美國總統川普在投票前夕呼籲讓他進入名人堂，仍未通過現代棒球委員會的票選。
