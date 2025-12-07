快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸。 路透
山本由伸。 路透

大聯盟官方節目「MLB Network」今天公布季後賽表現最佳的20位球員，道奇隊王牌投手山本由伸位居榜首，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）排名第2，接著是二刀流巨星大谷翔平。

山本在季後賽出賽6場（5場先發），投出5勝1敗、防禦率1.45，包括兩場完投勝，尤其世界大賽對藍鳥隊奪下3勝，成為道奇封王最大功臣，毫無疑問獲選MVP。

小葛雷諾在季後賽出賽18場，繳出打擊率3成97、全壘打8支、打點15分的佳績，不但是季後賽雙冠王，整體攻擊指數（OPS）1.289、得分18也都排名第1。

大谷季後賽出賽17場，打擊率2成65、全壘打8支、打點14分，且以投手身分先發4場，投出2勝1敗、防禦率4.43。

道奇其餘上榜球員包括葛拉斯諾（Tyler Glasnow），出賽6場（3場先發）戰績1中繼1救援、防禦率1.69，排名第10；佐佐木朗希專職後援任務，出賽9場拿下3次救援成功、防禦率0.84，名列14。

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）出賽17場，打擊率2成21、全壘打2支、打點3分，排名18。

道奇 小葛雷諾

