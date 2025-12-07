聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首
大聯盟官方節目「MLB Network」今天公布季後賽表現最佳的20位球員，道奇隊王牌投手山本由伸位居榜首，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）排名第2，接著是二刀流巨星大谷翔平。
山本在季後賽出賽6場（5場先發），投出5勝1敗、防禦率1.45，包括兩場完投勝，尤其世界大賽對藍鳥隊奪下3勝，成為道奇封王最大功臣，毫無疑問獲選MVP。
小葛雷諾在季後賽出賽18場，繳出打擊率3成97、全壘打8支、打點15分的佳績，不但是季後賽雙冠王，整體攻擊指數（OPS）1.289、得分18也都排名第1。
大谷季後賽出賽17場，打擊率2成65、全壘打8支、打點14分，且以投手身分先發4場，投出2勝1敗、防禦率4.43。
道奇其餘上榜球員包括葛拉斯諾（Tyler Glasnow），出賽6場（3場先發）戰績1中繼1救援、防禦率1.69，排名第10；佐佐木朗希專職後援任務，出賽9場拿下3次救援成功、防禦率0.84，名列14。
道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）出賽17場，打擊率2成21、全壘打2支、打點3分，排名18。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言