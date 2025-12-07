MLB／水手交易強化牛棚戰力 換回國民強力後援左投
水手隊將陣中農場排行第4、2021年首輪新秀捕手福特（Harry Ford）送往國民，換回強力後援左投法拉（Jose A. Ferrer），期待他能改善牛棚左投人數不足問題，此外右投新秀里昂（Isaac Lyon）也一同被交易至國民。
法拉本季出賽72場防禦率4.48，拿下21次中繼成功，在季中轉任國民終結者後獲得11次救援點，儘管帳面數據並不亮眼，不過法拉的直球均速（97.7 英里）在大聯盟有PR94水準，保送率4.9%、滾地球率64.3%皆名列前茅，他被看好能取代斯皮爾（Gabe Speier）成為水手第二號後援左投，斯皮爾因季末表現不佳，在季後賽也未獲重用。
福特一直以來皆為水手重點培育新秀，不過他在9月升上大聯盟後僅獲得6個打席，儘管後續被帶入季後賽名單，但僅被定位為三號捕手，轉戰國民後預料將獲得更多出賽機會。
交易走福特後，加上蓋佛（Mitch Garver）成為自由球員，水手隊目前40人名單中僅剩羅利（Cal Raleigh）一名捕手，意味著後續他們需要補進其他捕手，作為羅利的替補人選。
