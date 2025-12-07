快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

MLB／水手交易強化牛棚戰力 換回國民強力後援左投

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊透過交易獲得法拉。 美聯社
水手隊透過交易獲得法拉。 美聯社

水手隊將陣中農場排行第4、2021年首輪新秀捕手福特（Harry Ford）送往國民，換回強力後援左投法拉（Jose A. Ferrer），期待他能改善牛棚左投人數不足問題，此外右投新秀里昂（Isaac Lyon）也一同被交易至國民。

法拉本季出賽72場防禦率4.48，拿下21次中繼成功，在季中轉任國民終結者後獲得11次救援點，儘管帳面數據並不亮眼，不過法拉的直球均速（97.7 英里）在大聯盟有PR94水準，保送率4.9%、滾地球率64.3%皆名列前茅，他被看好能取代斯皮爾（Gabe Speier）成為水手第二號後援左投，斯皮爾因季末表現不佳，在季後賽也未獲重用。

福特一直以來皆為水手重點培育新秀，不過他在9月升上大聯盟後僅獲得6個打席，儘管後續被帶入季後賽名單，但僅被定位為三號捕手，轉戰國民後預料將獲得更多出賽機會。

水手隊將新秀福特送往國民。 美聯社
水手隊將新秀福特送往國民。 美聯社

交易走福特後，加上蓋佛（Mitch Garver）成為自由球員，水手隊目前40人名單中僅剩羅利（Cal Raleigh）一名捕手，意味著後續他們需要補進其他捕手，作為羅利的替補人選。

MLB 水手 國民

相關新聞

MLB／山本由伸讓柯克揮出界外球 拍賣會已經喊到58萬日圓

大聯盟官方拍賣會3日正式展開，今天邁入第4天，世界大賽相關物品都出現高價，競標價格持續攀升，道奇隊王牌投手山本由伸讓柯克...

MLB／兩年前從中日落跑 藍鳥牛棚主力羅德里奎茲遭下放

藍鳥隊本季挑戰世界大賽冠軍失利，今天將牛棚主力投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）移出40人名單，大聯盟官...

MLB／水手交易強化牛棚戰力 換回國民強力後援左投

水手隊將陣中農場排行第4、2021年首輪新秀捕手福特（Harry Ford）送往國民，換回強力後援左投法拉（Jose A. Ferrer），期待他能改善牛棚左投人數不足問題，此外右投新秀里昂（Isaa

MLB／讚大谷翔平二刀流改變比賽 道奇球探坦承低估打擊天賦

道奇擔任球探副總裁的芬利（David Finley）本季剛完成他在球團的第9年任期。他並非球隊兩年前力主簽下大谷翔平的唯一聲音，但或許沒有任何一人比他更早、也更熱切地看好大谷的天賦。 芬利還在紅

MLB／紅襪與海盜達成5人交易 百大新秀換「完美一局」古巴投手

據大聯盟官網報導，紅襪與海盜隊完成一筆5人交易，紅襪送出百大新秀第85名的外野手賈西亞（Jhostynxon Garcia）換來，換來曾投出「完美一局」的27歲古巴右投歐威多（Johan Oviedo

MLB／陳柏毓只差最後一步攻頂 老爸陳炳男「就看他的造化了」

24歲旅美投手陳柏毓效力海盜隊5年，本季首次登上3A，離大聯盟目標只差最後一步，他的父親、中職興農牛隊退役好手陳炳男表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。