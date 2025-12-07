MLB／棒球名人堂公布前夕 川普再次呼籲納入克萊門斯

隨著美國國家棒球名人堂即將公布部分最新入選名單，美國總統川普今天再次呼籲將前明星投手克萊門斯（Roger Clemens）納入。

路透社報導，克萊門斯曾7次榮膺投手最高榮譽的塞揚獎（Cy Young Award)，但他的職業生涯因被指控服用興奮劑而蒙上陰影。

川普在社群媒體發文力挺克萊門斯，正逢名人堂即將公布由「現代棒球委員會」（Contemporary BaseballEra Committee）提出的入選名單前一天。

美國棒球作家協會（BBWAA）負責提名近期退休的球員進入名人堂；「現代棒球委員會」則是針對已不具美國棒球作家協會提名資格的退休球員作遴選。

克萊門斯是「現代棒球委員會」提名的8名候選人之一，川普今天發文以「不實指控」稱呼有關克萊門斯使用興奮劑的說法。川普今年稍早也曾呼籲將克萊門斯納入名人堂。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）表示，「他（克萊門斯）未能入選名人堂的唯一原因，就是那些未經證實的謠言和影射。」

克萊門斯先前於2008年一項調查中否認使用興奮劑，被控向國會作不實陳述，不過他於2012年被判無罪。

棒球名人堂與克萊門斯本人均未立即回應置評請求。

白宮表示，除川普貼文外，他們對此沒有其他補充。美國職棒大聯盟主席辦公室亦表示，他們不對名人堂候選人發表評論。

其他正由「現代棒球委員會」考慮進入名人堂的還包括邦茲（Barry Bonds）。他是另一名曾被指控使用興奮劑的前棒球明星。邦茲與克萊門斯相同，最終也洗清與類固醇調查相關的刑事指控。

邦茲。 美聯社

克萊門斯與邦茲的名字皆出現在2007年調查大聯盟禁藥問題的「米契爾報告」（Mitchell Report）。克萊門斯堅稱自己沒有服用那些藥物；邦茲則表示，他從未故意服用違禁藥品。

2022年是克萊門斯可獲美國棒球作家協會評選的最後一年，但他僅獲得65.2%選票，未能達到75%的名人堂入選門檻。

克萊門斯並非川普首名力薦進入名人堂的棒球明星，今年稍早，他曾呼籲將大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）納入，羅斯因與賭博相關的禁賽令，數十年來均與名人堂無緣。

大聯盟（MLB）主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今年與川普會面後解除了對羅斯的禁賽令，但羅斯已於去年過世。