快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

MLB／棒球名人堂公布前夕 川普再次呼籲納入克萊門斯

中央社／ 綜合外電報導
塞揚名投克萊門斯。 美聯社
塞揚名投克萊門斯。 美聯社

隨著美國國家棒球名人堂即將公布部分最新入選名單，美國總統川普今天再次呼籲將前明星投手克萊門斯（Roger Clemens）納入。

路透社報導，克萊門斯曾7次榮膺投手最高榮譽的塞揚獎（Cy Young Award)，但他的職業生涯因被指控服用興奮劑而蒙上陰影。

川普在社群媒體發文力挺克萊門斯，正逢名人堂即將公布由「現代棒球委員會」（Contemporary BaseballEra Committee）提出的入選名單前一天。

美國棒球作家協會（BBWAA）負責提名近期退休的球員進入名人堂；「現代棒球委員會」則是針對已不具美國棒球作家協會提名資格的退休球員作遴選。

克萊門斯是「現代棒球委員會」提名的8名候選人之一，川普今天發文以「不實指控」稱呼有關克萊門斯使用興奮劑的說法。川普今年稍早也曾呼籲將克萊門斯納入名人堂。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）表示，「他（克萊門斯）未能入選名人堂的唯一原因，就是那些未經證實的謠言和影射。」

克萊門斯先前於2008年一項調查中否認使用興奮劑，被控向國會作不實陳述，不過他於2012年被判無罪。

棒球名人堂與克萊門斯本人均未立即回應置評請求。

白宮表示，除川普貼文外，他們對此沒有其他補充。美國職棒大聯盟主席辦公室亦表示，他們不對名人堂候選人發表評論。

其他正由「現代棒球委員會」考慮進入名人堂的還包括邦茲（Barry Bonds）。他是另一名曾被指控使用興奮劑的前棒球明星。邦茲與克萊門斯相同，最終也洗清與類固醇調查相關的刑事指控。

邦茲。 美聯社
邦茲。 美聯社

克萊門斯與邦茲的名字皆出現在2007年調查大聯盟禁藥問題的「米契爾報告」（Mitchell Report）。克萊門斯堅稱自己沒有服用那些藥物；邦茲則表示，他從未故意服用違禁藥品。

2022年是克萊門斯可獲美國棒球作家協會評選的最後一年，但他僅獲得65.2%選票，未能達到75%的名人堂入選門檻。

克萊門斯並非川普首名力薦進入名人堂的棒球明星，今年稍早，他曾呼籲將大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）納入，羅斯因與賭博相關的禁賽令，數十年來均與名人堂無緣。

大聯盟（MLB）主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今年與川普會面後解除了對羅斯的禁賽令，但羅斯已於去年過世。

克萊門斯 名人堂 棒球

延伸閱讀

李翔宙警告：川普新版國安戰略 恐讓台海陷入臨戰深淵

美中視訊通話 拉長合作清單 強調推動經貿關係穩定向好

慶祝生日？美國國家公園在川普生日當天開放免費入場

日媒：川普2.0國安戰略尋求力阻中國在區域稱霸

相關新聞

MLB／山本由伸讓柯克揮出界外球 拍賣會已經喊到58萬日圓

大聯盟官方拍賣會3日正式展開，今天邁入第4天，世界大賽相關物品都出現高價，競標價格持續攀升，道奇隊王牌投手山本由伸讓柯克...

MLB／兩年前從中日落跑 藍鳥牛棚主力羅德里奎茲遭下放

藍鳥隊本季挑戰世界大賽冠軍失利，今天將牛棚主力投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）移出40人名單，大聯盟官...

MLB／棒球名人堂公布前夕 川普再次呼籲納入克萊門斯

隨著美國國家棒球名人堂（National Baseball Hall of Fame）即將公布部分最新入選名單，美國總統...

MLB／水手交易強化牛棚戰力 換回國民強力後援左投

水手隊將陣中農場排行第4、2021年首輪新秀捕手福特（Harry Ford）送往國民，換回強力後援左投法拉（Jose A. Ferrer），期待他能改善牛棚左投人數不足問題，此外右投新秀里昂（Isaa

MLB／讚大谷翔平二刀流改變比賽 道奇球探坦承低估打擊天賦

道奇擔任球探副總裁的芬利（David Finley）本季剛完成他在球團的第9年任期。他並非球隊兩年前力主簽下大谷翔平的唯一聲音，但或許沒有任何一人比他更早、也更熱切地看好大谷的天賦。 芬利還在紅

MLB／紅襪與海盜達成5人交易 百大新秀換「完美一局」古巴投手

據大聯盟官網報導，紅襪與海盜隊完成一筆5人交易，紅襪送出百大新秀第85名的外野手賈西亞（Jhostynxon Garcia）換來，換來曾投出「完美一局」的27歲古巴右投歐威多（Johan Oviedo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。