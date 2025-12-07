聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／兩年前從中日落跑 藍鳥牛棚主力羅德里奎茲遭下放
藍鳥隊本季挑戰世界大賽冠軍失利，今天將牛棚主力投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）移出40人名單，大聯盟官網指出，藍鳥高層這個動作無疑是冬季會議前的意外之舉。
藍鳥去年2月和羅德里奎茲簽下5年3200萬美元合約，去年21場先發投出1勝8敗、防禦率4.47，今年轉為後援投手，出賽66場（包括1場先發）是隊上第3多，戰績3勝2敗14中繼2救援、防禦率3.08，季後賽在美聯冠軍賽對水手隊表現不振，未被帶進世界大賽。
這位28歲古巴投手通過讓渡程序後，沒有其他球隊願意認領，因此被藍鳥移出40人名單降到小聯盟3A，未來3年合約仍會保留大聯盟薪水，但隨時可能被交易，明年春訓前如果還在隊上，將以非40人名單的身分參加。
羅德里奎茲遭藍鳥下放小聯盟，也成為日本媒體報導的焦點，他原是日職中日龍隊球員，2022年奪下中央聯盟中繼王，前年代表古巴參加世界棒球經典賽後，叛逃到多明尼加，在還有兩年合約的情況下未回日本，中日季後宣布解約，他也加盟藍鳥簽下長約。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言