MLB／兩年前從中日落跑 藍鳥牛棚主力羅德里奎茲遭下放

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊將牛棚主力羅德里奎茲移出40人名單。 路透社
藍鳥隊本季挑戰世界大賽冠軍失利，今天將牛棚主力投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）移出40人名單，大聯盟官網指出，藍鳥高層這個動作無疑是冬季會議前的意外之舉。

藍鳥去年2月和羅德里奎茲簽下5年3200萬美元合約，去年21場先發投出1勝8敗、防禦率4.47，今年轉為後援投手，出賽66場（包括1場先發）是隊上第3多，戰績3勝2敗14中繼2救援、防禦率3.08，季後賽在美聯冠軍賽對水手隊表現不振，未被帶進世界大賽。

這位28歲古巴投手通過讓渡程序後，沒有其他球隊願意認領，因此被藍鳥移出40人名單降到小聯盟3A，未來3年合約仍會保留大聯盟薪水，但隨時可能被交易，明年春訓前如果還在隊上，將以非40人名單的身分參加。

羅德里奎茲遭藍鳥下放小聯盟，也成為日本媒體報導的焦點，他原是日職中日龍隊球員，2022年奪下中央聯盟中繼王，前年代表古巴參加世界棒球經典賽後，叛逃到多明尼加，在還有兩年合約的情況下未回日本，中日季後宣布解約，他也加盟藍鳥簽下長約。

藍鳥 羅德 小聯盟

