MLB／讚大谷翔平二刀流改變比賽 道奇球探坦承低估打擊天賦

道奇擔任球探副總裁的芬利（David Finley）本季剛完成他在球團的第9年任期。他並非球隊兩年前力主簽下大谷翔平的唯一聲音，但或許沒有任何一人比他更早、也更熱切地看好大谷的天賦。

芬利還在紅襪任職時，就已開始關注仍在日本高中棒球界的大谷。當時，大谷在投球方面的潛力遠比打擊更受矚目。

芬利回憶道：「我們知道他會打擊，但高中打擊和職業打擊完全是兩回事。老實說，我們當時並不知道他能成為這麼優秀的打者。」

大谷2013年以18歲之齡在日本職棒完成初登板，隔年便繳出驚人投球數據，向全日本證明自己的兩刀實力。面對各隊主力打者，他在2014年投出11勝4敗、防禦率2.61，並在155.1局送出179次三振。

打擊方面，他在該季打出.274/.338/.505的成績，展現後來讓各大球探深信他能在大聯盟成為二刀流球員的長打潛力。

大谷於2017年12月加盟天使，並在隔年獲選美聯新人王。到了2023年12月與道奇完成10年7億美元的超級合約時，他已是2座MVP、3屆明星賽、2座銀棒獎的超級球星。而在加入道奇兩年期間就幫助球隊完成連霸，個人在打擊方面更是寫下非凡成就，5年內一共拿下4座MVP。

芬利表示：「我們知道他很強，但他真的改變了比賽。他不只是MVP、超級巨星，他的加盟徹底改變了球隊。我們以前就很強，但擁有他、擁有一位全球級的超級巨星，真的非常不可思議。」

他還補充：「而且他人超好，幽默風趣、愛開玩笑、非常有禮貌，真的就是一個好人，也是棒球界的獨角獸。」