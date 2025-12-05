MLB／紅襪與海盜達成5人交易 百大新秀換「完美一局」古巴投手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
27歲古巴右投歐威多被海盜交易至紅襪。 美聯社
據大聯盟官網報導，紅襪海盜隊完成一筆5人交易，紅襪送出百大新秀第85名的外野手賈西亞（Jhostynxon Garcia）換來，換來曾投出「完美一局」的27歲古巴右投歐威多（Johan Oviedo）。

現年22歲的賈西亞綽號是密碼（The Password），由於紅襪目前外野人手充足，因此將他和18歲小聯盟右投崔維索（Jesus Travieso）交易至海盜，換回先發右投歐維多、小聯盟左投薩馬涅戈（Tyler Samaniego）和小聯盟捕手古茲曼（Adonys Guzman）。

賈西亞今年在2A與3A出賽，總計114場，累積21轟、75打點，打擊率0.267，OPS值0.810美國時間8月22日迎來大聯盟初登場，在大聯盟7打數1安打。

歐維多曾在2023年投出完美一局，大聯盟歷史第112人，該年先發32場，防禦率4.31。不過2024年歐維多動TJ手術賽季報銷，今年傷癒復出先發9場，防禦率3.57、每局被上壘率1.21，控制權將到2027年。

紅襪先錢才交易來先發投手葛雷（Sonny Gray），官網報導指出，紅襪可能把歐維多當牛棚使用，他生涯有14次後援出賽，防禦率僅2.16。紅襪將繼續尋找一名強力打者，或許還有一名主力先發投手。

