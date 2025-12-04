聽新聞
MLB／陳柏毓只差最後一步攻頂 老爸陳炳男「就看他的造化了」
24歲旅美投手陳柏毓效力海盜隊5年，本季首次登上3A，離大聯盟目標只差最後一步，他的父親、中職興農牛隊退役好手陳炳男表示，陳柏毓在小聯盟循序漸進，依序從各個層級往上，最後能否登上大聯盟，就看自己的造化了。
陳柏毓2021年從海盜新人聯盟起步，最近5個球季歷經1A、高階1A、2A、3A，就差完成大聯盟，明年將是效力海盜第6年，合約將在季後結束，可以說是相當關鍵的球季。
陳炳男表示，任何年輕球員想上大聯盟，除了要看所屬球隊，也要看機會，畢竟「一個蘿蔔一個坑」，就看海盜對陳柏毓有何安排。
目前大聯盟各隊40人名單中，台灣球員包括巨人隊鄧愷威、海盜隊野手鄭宗哲、舊金山巨人隊投手鄧愷威、老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖，但陳柏毓未進保護名單，別隊若有意願，可透過規則五選秀將他挑走。
陳炳男認為，陳柏毓已升上3A，若被挑選依規定就要上大聯盟，目前看來可能性應不高。
陳柏毓加盟海盜後，在小聯盟定位先發投手，最近3季投數局數都破百，最快球速達到160公里；陳炳男表示，陳柏毓的變速球本來就很好，現在曲球也進步很多，而且投球局數穩定，在海盜按部就班往上升。
「至少不會煩惱他在美國的適應問題。」陳炳男透露，站在教練而非父親的立場看陳柏毓，這幾年他的體格、談吐、習性都不再孩子氣，學到的東西也一直往上，生活方面的英文能力已經完全OK。
