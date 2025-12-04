快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

MLB／連3年破百敗的白襪補強 3.7億網羅日職橫濱洋投凱伊

聯合新聞網／ 綜合報導
今年效力日職橫濱隊左投凱伊重返大聯盟，與白襪隊簽下2年合約。 美聯社
今年效力日職橫濱隊左投凱伊重返大聯盟，與白襪隊簽下2年合約。 美聯社

白襪隊連3年破百敗，今天做出補強，以2年1200萬美元（約3.7億新台幣）合約網羅日職橫濱隊左投凱伊（Anthony Kay）。

這是凱伊自2023年後再度重返大聯盟，合約細節是每年500萬美元，2028年有1000萬美元球隊選項，買斷金200萬美元，還有150萬美元激勵獎金。

日前傳出日職豪門軟銀隊有意爭取凱伊，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，凱伊在日本收到更好的報價，但選擇重返美職體系。

凱伊2019至2023年期間效力藍鳥、紅人和大都會隊，出賽44場，防禦率5.59。上季他在日職投出好表現，先發24場，防禦率1.74排名第5，每局被上壘率0.98。凱伊擁有95英里速球、切球和改良後的變速球。

白襪2024年以2年1500萬美元合約簽下韓職洋投費德（Erick Fedde），他在白襪留下先發21場、防禦率3.11的好成績，季中被交易到紅雀隊換回年輕球員資產。

日職 MLB

相關新聞

MLB／從小對決林昱珉變麻吉 李灝宇：120%力量投球讓我苦惱

22歲旅美好手林昱珉、李灝宇今天在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練，兩位從少棒就開始交手的同梯，一起在新莊棒球場指導青...

MLB／被青棒學員問下放難過嗎？鄭宗哲：要看淡

海盜隊內野手鄭宗哲今年首次升上大聯盟，時光雖然不長但收穫很多，返台參加Nike青棒訓練營時，也被學員請益經驗談，鄭宗哲認...

MLB／李灝宇認為亞洲人絕非弱勢 想上大聯盟選球功力更重要

旅美好手李灝宇今天在「Nike台灣青棒菁英訓練營」亮相，身分從過去的學員變成教練，他和新生代球員分享自己在美國職棒的經驗...

MLB／談學生到職業轉換大關 陳柏毓給建議：要愛惜羽毛

海盜隊台灣投手陳柏毓今年首次升上3A，3場先發合計13.2局僅失1分，防禦率不到1，帶著經驗返台參加Nike青棒訓練營，...

MLB／「不管在哪都是我的大聯盟」 鄭宗哲訓練營金句開示

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天出席訓練營，被小球員提問大聯盟下放有沒有很難過，他分享心態調整很重要、不要自我設限，要相信...

MLB／連3年破百敗的白襪補強 3.7億網羅日職橫濱洋投凱伊

白襪隊連3年破百敗，今天做出補強，以2年1200萬美元（約3.7億新台幣）合約網羅日職橫濱隊左投凱伊（Anthony Kay）。 這是凱伊自2023年後再度重返大聯盟，合約細節是每年500萬美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。