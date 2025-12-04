MLB／連3年破百敗的白襪補強 3.7億網羅日職橫濱洋投凱伊

白襪隊連3年破百敗，今天做出補強，以2年1200萬美元（約3.7億新台幣）合約網羅日職橫濱隊左投凱伊（Anthony Kay）。

這是凱伊自2023年後再度重返大聯盟，合約細節是每年500萬美元，2028年有1000萬美元球隊選項，買斷金200萬美元，還有150萬美元激勵獎金。

日前傳出日職豪門軟銀隊有意爭取凱伊，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，凱伊在日本收到更好的報價，但選擇重返美職體系。

凱伊2019至2023年期間效力藍鳥、紅人和大都會隊，出賽44場，防禦率5.59。上季他在日職投出好表現，先發24場，防禦率1.74排名第5，每局被上壘率0.98。凱伊擁有95英里速球、切球和改良後的變速球。

白襪2024年以2年1500萬美元合約簽下韓職洋投費德（Erick Fedde），他在白襪留下先發21場、防禦率3.11的好成績，季中被交易到紅雀隊換回年輕球員資產。