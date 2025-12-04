快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／從小對決林昱珉變麻吉 李灝宇：120%力量投球讓我苦惱

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
響尾蛇隊投手林昱珉（左）與老虎隊內野手李灝宇（右）一同在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影
響尾蛇隊投手林昱珉（左）與老虎隊內野手李灝宇（右）一同在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影

22歲旅美好手林昱珉、李灝宇今天在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練，兩位從少棒就開始交手的同梯，一起在新莊棒球場指導青棒後輩，林昱珉說：「從小就認識李灝宇，他很壯又很強，每次交手都要小心，高中等級有這種選手不容易，能夠對決都很興奮。」

李灝宇出身平鎮高中，林昱珉則是穀保家商青棒隊，兩人一路從U12、U15、Ｕ18都是好友，李灝宇笑說：「林昱珉是左投，每次對決都用120%力量，碰到他很苦惱。」

林昱珉曾在1018、19年參加青棒菁英訓練營，現在從學員變成教練，他表示，這個訓練營很有趣，也充滿挑戰性，可看到年輕好手的鬥志，自己再回來參加也有不同心境。

李灝宇也說，以前參加Nike訓練營不太敢發問，現在引導年輕選手，讓他們變得更成熟一點。

林昱珉 平鎮高中 穀保家商

延伸閱讀

經典賽／12強賽英雄再披國家隊戰袍？林昱珉有強烈意願仍有但書

MLB／李灝宇認為亞洲人絕非弱勢 自己想上大聯盟必須解決這點

MLB／被青棒學員問下放難過嗎？鄭宗哲：要看淡

影／華航台北-鳳凰城開航 旅美棒球好手林昱珉驚喜現身首航儀式

相關新聞

MLB／從小對決林昱珉變麻吉 李灝宇：120%力量投球讓我苦惱

22歲旅美好手林昱珉、李灝宇今天在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練，兩位從少棒就開始交手的同梯，一起在新莊棒球場指導青...

MLB／被青棒學員問下放難過嗎？鄭宗哲：要看淡

海盜隊內野手鄭宗哲今年首次升上大聯盟，時光雖然不長但收穫很多，返台參加Nike青棒訓練營時，也被學員請益經驗談，鄭宗哲認...

MLB／李灝宇認為亞洲人絕非弱勢 自己想上大聯盟必須解決這點

旅美好手李灝宇今天在「Nike台灣青棒菁英訓練營」亮相，身分從過去的學員變成教練，他和新生代球員分享自己在美國職棒的經驗...

MLB／談學生到職業轉換大關 陳柏毓給建議：要愛惜羽毛

海盜隊台灣投手陳柏毓今年首次升上3A，3場先發合計13.2局僅失1分，防禦率不到1，帶著經驗返台參加Nike青棒訓練營，...

MLB／連3年破百敗的白襪補強 3.7億網羅日職橫濱洋投凱伊

白襪隊連3年破百敗，今天做出補強，以2年1200萬美元（約3.7億新台幣）合約網羅日職橫濱隊左投凱伊（Anthony Kay）。 這是凱伊自2023年後再度重返大聯盟，合約細節是每年500萬美元

MLB／鄭宗哲挑戰一日北高直喊累 玩匹克球沒被認出來

海盜隊台灣好手鄭宗哲除了最愛的棒球外，也樂於嘗試不同運動項目，今年休賽季打了匹克球還挑戰「一日北高」自行車活動，鄭宗哲笑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。