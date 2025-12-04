MLB／從小對決林昱珉變麻吉 李灝宇：120%力量投球讓我苦惱

22歲旅美好手林昱珉、李灝宇今天在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練，兩位從少棒就開始交手的同梯，一起在新莊棒球場指導青棒後輩，林昱珉說：「從小就認識李灝宇，他很壯又很強，每次交手都要小心，高中等級有這種選手不容易，能夠對決都很興奮。」

李灝宇出身平鎮高中，林昱珉則是穀保家商青棒隊，兩人一路從U12、U15、Ｕ18都是好友，李灝宇笑說：「林昱珉是左投，每次對決都用120%力量，碰到他很苦惱。」

林昱珉曾在1018、19年參加青棒菁英訓練營，現在從學員變成教練，他表示，這個訓練營很有趣，也充滿挑戰性，可看到年輕好手的鬥志，自己再回來參加也有不同心境。

李灝宇也說，以前參加Nike訓練營不太敢發問，現在引導年輕選手，讓他們變得更成熟一點。