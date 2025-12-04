MLB／鄭宗哲挑戰一日北高直喊累 玩匹克球沒被認出來

海盜隊台灣好手鄭宗哲除了最愛的棒球外，也樂於嘗試不同運動項目，今年休賽季打了匹克球還挑戰「一日北高」自行車活動，鄭宗哲笑說希望鼓勵大家出門運動，好友陳柏毓立刻吐槽：「你打給我的時候是說不會再有下次了。」

鄭宗哲今年球季在朋友介紹下迷上匹克球這項運動，還透過林家正而認識網球好手曾俊欣，休賽季也常跑到公園打球，但沒被球友認出來是大聯盟選手，「他們技術都很好，我只有體力比較好而已。」

鄭宗哲在11月中旬挑戰騎著自行車，24小時內從台北騎到高雄，凌晨出發到下午3、4點抵達目的地，沒有特別練習過的他，跟朋友借來約1萬元左右的自行車就上陣，看到身旁都是10幾萬等級的車款，騎完後感受到差異。

雖然挑戰成功，鄭宗哲笑說：「真的很累，最累是從台南到高雄那一段，因為整晚沒睡，當時又是中午，在市區遇到很多紅燈走走停停的。」

但鄭宗哲也認為是不錯的體驗，「休賽季自己喜歡嘗試不同休閒運動，鼓勵大家多出門。」一旁的陳柏毓聽到馬上吐槽，而鄭宗哲也回應「那只是當下想法」，至於陳柏毓自己：「我沒關係，我幫宗哲加油就好。」