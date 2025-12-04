MLB／「不管在哪都是我的大聯盟」 鄭宗哲訓練營金句開示

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天出席訓練營，被小球員提問大聯盟下放有沒有很難過，他分享心態調整很重要、不要自我設限，要相信自己持續有進步，「不管在哪打球，都是我的大聯盟」。

鄭宗哲今年4月升上美國職棒大聯盟、成為台灣球員第18人，大聯盟10天總計3場出賽，共7打數首安還沒有出爐，吞下3次三振。

鄭宗哲今天出席2025年NIKE台灣青棒菁英訓練營、擔任教練，他受訪分享，被小球員問起大聯盟下放3A時有沒有很難過，他回覆：「還好。」

鄭宗哲解釋，被下放沒有很意外，很少有人從站上大聯盟那天就可以一直待到退休，可能會在各層級上上下下，可能會受傷、被交易，都是很正常，要能看淡一切，不管在哪都要把球打好。

訓練營中有不少天分很好的球員，也被看好有旅外能力。鄭宗哲分享，如果真的有機會旅外，到了新環境不要害羞，不要害怕失敗、好好享受，也不要給自己設限。

鄭宗哲有感而發，「我自認不是很有天分、不是身材很好的球員，但我是努力打球的其中一個球員」，從沒想過可以一年打這麼多轟、這麼多支三壘打，沒想到守備可以受到認可，他從不自我設限。

鄭宗哲提醒小球員們，棒球只會越打越困難，可能自身能力越來越強，但成績不可能一直都很好，但這不代表沒有進步，因為周圍的大家都會一直變強。

鄭宗哲金句連發，談起明年球季目標，他表示，當然希望待在大聯盟的時間可以長一點，但不會著急，只要保持健康、持續變好，「不管在哪打球，都是我的大聯盟。」