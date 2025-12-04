快訊

MLB／談學生到職業轉換大關 陳柏毓給建議：要愛惜羽毛

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
美職亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉（左）與匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（右）在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影
美職亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉（左）與匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（右）在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影

海盜隊台灣投手陳柏毓今年首次升上3A，3場先發合計13.2局僅失1分，防禦率不到1，帶著經驗返台參加Nike青棒訓練營，感受最深的是學生到職業的轉換，心態上要好好改變。

陳柏毓高中時期就是Nike青棒營常客，直到2021年展開旅美賽季，之後改以教練身分回到訓練營分享心得，他表示：「當初自己是學生來參加，從職業的學長身上學到東西，轉換到職業其實是個關卡。」

陳柏毓解釋，自己有跟投手群分享，學生時期或許你會是同屆天份頂尖的球員，但這個天份只能帶你進入職棒，能不能成為球隊中心、主力，就要靠自己努力，因為每年都會有有天份的球員加入，「重點是好好努力，愛惜羽毛很重要。」

美職匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（中）在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影
Nike青棒訓練營集結台灣青棒菁英球員，陳柏毓也認為之前因為疫情停辦有些可惜，自己能夠來當教練，印象最深刻是有些學員的條件真的很好。

2018年陳柏毓曾與現在同樣效力海盜隊的鄭宗哲一起參加訓練營，陳柏毓表示，當時鄭宗哲即使手受傷，還是堅持參加全部的練習，「這個學長滿拚的。」鄭宗哲則笑說，自己直到高三才第一次參加青棒營，但當時這個學弟比自己還有經驗，「他那時候就很有名了。」

