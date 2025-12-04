MLB／李灝宇認為亞洲人絕非弱勢 自己想上大聯盟必須解決這點
旅美好手李灝宇今天在「Nike台灣青棒菁英訓練營」亮相，身分從過去的學員變成教練，他和新生代球員分享自己在美國職棒的經驗，認為亞洲人絕非弱勢、輸人一等，甚至木棒打擊技巧還更好。
李灝宇今年升上老虎隊3A，出賽126場揮出121 支安打，打擊率2成43、全壘打14支、打點61分，主要打擊數據都創下個人生涯單季新高，被球團列入40人保護名單，明年登上大聯盟的機會不小。
李灝宇已在小聯盟打拚5個球季，今天在新莊球場指導青棒選手，特別提到旅美這段時間，感覺亞洲球員不會輸給其他國家，甚至經驗、成熟度更好。
他向這些後輩表示，台灣球員在青棒階段就打木棒，技巧比外國高一點，臨場反應和細膩度都不錯，「我們也是很強，要有自信一點，對的事就做下去，繼續往前走。」
回顧今年3A球季，李灝宇認為面對內角球容易打到壞球，未來想要挑戰大聯盟，選球功力更重要，「裡面外面要分清楚」，選掉壞球才有好球可打，這方面必須再專注訓練才行。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言