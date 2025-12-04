MLB／李灝宇認為亞洲人絕非弱勢 自己想上大聯盟必須解決這點

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
老虎隊內野手李灝宇在台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影
老虎隊內野手李灝宇在台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影

旅美好手李灝宇今天在「Nike台灣青棒菁英訓練營」亮相，身分從過去的學員變成教練，他和新生代球員分享自己在美國職棒的經驗，認為亞洲人絕非弱勢、輸人一等，甚至木棒打擊技巧還更好。

李灝宇今年升上老虎隊3A，出賽126場揮出121 支安打，打擊率2成43、全壘打14支、打點61分，主要打擊數據都創下個人生涯單季新高，被球團列入40人保護名單，明年登上大聯盟的機會不小。

李灝宇已在小聯盟打拚5個球季，今天在新莊球場指導青棒選手，特別提到旅美這段時間，感覺亞洲球員不會輸給其他國家，甚至經驗、成熟度更好。

他向這些後輩表示，台灣球員在青棒階段就打木棒，技巧比外國高一點，臨場反應和細膩度都不錯，「我們也是很強，要有自信一點，對的事就做下去，繼續往前走。」

回顧今年3A球季，李灝宇認為面對內角球容易打到壞球，未來想要挑戰大聯盟，選球功力更重要，「裡面外面要分清楚」，選掉壞球才有好球可打，這方面必須再專注訓練才行。

大聯盟 美國職棒

