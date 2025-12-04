快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
美職匹茲堡海盜隊內野手鄭宗哲在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影
美職匹茲堡海盜隊內野手鄭宗哲在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影

海盜隊內野手鄭宗哲今年首次升上大聯盟，時光雖然不長但收穫很多，返台參加Nike青棒訓練營時，也被學員請益經驗談，鄭宗哲認為，棒球越打越困難，但還是要相信自己。

鄭宗哲從2019年展開旅美生涯，在今年4月獲得升上大聯盟的機會，3場出賽、7打數，只不過生涯首安尚未開張，回到3A等待機會。

連續兩屆擔任青棒營教練，鄭宗哲這次被學員「直球對決」，問到從大聯盟被下放會不會難過？鄭宗哲回答：「其實還好，沒有很意外。很少人一上去就能待到退休，大部分都是上上下下，在3A就很常看到，要看淡，不管在哪，把球打好。」

2018年鄭宗哲高三時首次參加Nike青棒訓練營就獲得最佳鬥士獎，隔年就成為職棒選手，他認為進入職棒後，在美國要做的是努力去適應、融入環境。

最大體悟是不要設限，鄭宗哲說：「我不是身材很好、很有天賦的那種，但海盜隊幫助我很多。像是可以用英文溝通、單季打10幾轟、守備被同層級的人認可，這都是我去之前不會知道的。」

如今看現在的青棒球員，鄭宗哲認為大家身材都越來越好，也勇於提問、吸收觀念，不過也跟他們提醒一點，「棒球只會越打越困難，你會越來越強，但成績未必會變得更好，因為其他人也會更強，但還是要相信自己。」

美職匹茲堡海盜隊內野手鄭宗哲在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影
美職匹茲堡海盜隊內野手鄭宗哲在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影

鄭宗哲 棒球 大聯盟

相關新聞

MLB／李灝宇認為亞洲人絕非弱勢 自己想上大聯盟必須解決這點

旅美好手李灝宇今天在「Nike台灣青棒菁英訓練營」亮相，身分從過去的學員變成教練，他和新生代球員分享自己在美國職棒的經驗...

MLB／被青棒學員問下放難過嗎？鄭宗哲：要看淡

海盜隊內野手鄭宗哲今年首次升上大聯盟，時光雖然不長但收穫很多，返台參加Nike青棒訓練營時，也被學員請益經驗談，鄭宗哲認...

MLB／大谷翔平要他再戰10年！ 羅哈斯1.6億合約重返道奇

據大聯盟官網報導，道奇隊36歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元價碼（約1.6億新台幣）重返道奇，將在洛杉磯迎來生涯最後一舞。 今年世界大賽G7第9局羅哈斯敲出追平全壘打

MLB／克蕭緊抱山本由伸 道奇攝影師拍出「史上最棒的擁抱」

道奇御用攝影師Jon soo hoo在Instagram上發布了一張照片，拍攝自道奇完成世界大賽連霸後，將退休的傳奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）與系列賽MVP山本由伸相擁慶祝的動人畫面，

MLB／被小球員問「你和大谷誰比較強」 洋基史丹頓巧妙回應

道奇隊大谷翔平近年在場上的二刀流表現，令全世界許多棒球迷都為之瘋狂。洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）最近出席哥倫比亞棒球活動，被小球員問「你和大谷誰比較強」，史丹頓巧妙應對

MLB／天使補強輪值賭樂透 一年短約簽前藍鳥失落的王牌

天使隊宣布將和馬諾亞（Alek Manoah）簽下一年短約，金額為195萬美元（約6100萬台幣）期待這位曾獲塞揚票選第三的前藍鳥王牌，能在洛杉磯東山再起。 目前27歲的馬諾亞曾是藍鳥隊的首輪大

