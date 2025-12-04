MLB／被青棒學員問下放難過嗎？鄭宗哲：要看淡

海盜隊內野手鄭宗哲今年首次升上大聯盟，時光雖然不長但收穫很多，返台參加Nike青棒訓練營時，也被學員請益經驗談，鄭宗哲認為，棒球越打越困難，但還是要相信自己。

鄭宗哲從2019年展開旅美生涯，在今年4月獲得升上大聯盟的機會，3場出賽、7打數，只不過生涯首安尚未開張，回到3A等待機會。

連續兩屆擔任青棒營教練，鄭宗哲這次被學員「直球對決」，問到從大聯盟被下放會不會難過？鄭宗哲回答：「其實還好，沒有很意外。很少人一上去就能待到退休，大部分都是上上下下，在3A就很常看到，要看淡，不管在哪，把球打好。」

2018年鄭宗哲高三時首次參加Nike青棒訓練營就獲得最佳鬥士獎，隔年就成為職棒選手，他認為進入職棒後，在美國要做的是努力去適應、融入環境。

最大體悟是不要設限，鄭宗哲說：「我不是身材很好、很有天賦的那種，但海盜隊幫助我很多。像是可以用英文溝通、單季打10幾轟、守備被同層級的人認可，這都是我去之前不會知道的。」

如今看現在的青棒球員，鄭宗哲認為大家身材都越來越好，也勇於提問、吸收觀念，不過也跟他們提醒一點，「棒球只會越打越困難，你會越來越強，但成績未必會變得更好，因為其他人也會更強，但還是要相信自己。」 美職匹茲堡海盜隊內野手鄭宗哲在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影