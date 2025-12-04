MLB／大谷翔平要他再戰10年！ 羅哈斯1.6億合約重返道奇

據大聯盟官網報導，道奇隊36歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元價碼（約1.6億新台幣）重返道奇，將在洛杉磯迎來生涯最後一舞。

今年世界大賽G7第9局羅哈斯敲出追平全壘打，將戰局拖進延長賽，幫助道奇最終擊敗藍鳥隊，完成2連霸。

大谷當時對羅哈斯說：「米吉（羅哈斯的暱稱），你明年不能退休，你得再跟我一起打10年。」羅哈斯笑著回應：「翔平，我已經老了啊，我不知道自己還能不能再打10年，但明年我一定會繼續和你並肩作戰。」

羅哈斯早已宣布2026年是他生涯最終季，守備能力卓越的他，上季出賽114場，累積7轟27打點，打擊率0.262，OPS值0.715。

羅哈斯曾擔任道奇球星貝茲（Mookie Betts）的守備導師，在貝茲轉型成游擊手時給予很大的幫助。貝茲入圍國聯游擊金手套；羅哈斯也入圍工具人金手套，可惜師徒兩人最終都沒有獲獎。

據《ESPN》報導，羅哈斯退休後將直接加入道奇制服組，擔任球員發展培訓職務，繼續為球隊貢獻。