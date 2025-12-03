MLB／克蕭緊抱山本由伸 道奇攝影師拍出「史上最棒的擁抱」
道奇御用攝影師Jon soo hoo在Instagram上發布了一張照片，拍攝自道奇完成世界大賽連霸後，將退休的傳奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）與系列賽MVP山本由伸相擁慶祝的動人畫面，並打上主題「史上最棒的擁抱（Best Hug Ever）」，照片一出引發球迷熱議。
山本由伸在世界大賽出賽三場，兩場先發一場後援，個人獨拿三勝，防禦率僅1.02，他在第七戰「中0日」登板，最終成為胴上投手（封王瞬間的投手）並贏得世界大賽MVP。
Jon soo hoo發布的照片，來自道奇隊在場上慶祝奪冠後的一幕，歡慶的人群中，效力道奇18年的傳奇投手克蕭緊緊抱住了山本，克蕭以世界大賽連霸作為生涯終點，當下情緒激動，眼中閃著淚光，這個擁抱彷彿象徵道奇王牌投手的傳承。
這張「史上最棒的擁抱」引起網友回響，紛紛到照片下留言「美麗的捕捉」、「王牌對王牌的感謝」更有人希望照片能印製販售，將這份動人的傳承時刻永久珍藏。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言