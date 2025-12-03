MLB／克蕭緊抱山本由伸 道奇攝影師拍出「史上最棒的擁抱」

道奇御用攝影師Jon soo hoo在Instagram上發布了一張照片，拍攝自道奇完成世界大賽連霸後，將退休的傳奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）與系列賽MVP山本由伸相擁慶祝的動人畫面，並打上主題「史上最棒的擁抱（Best Hug Ever）」，照片一出引發球迷熱議。

山本由伸在世界大賽出賽三場，兩場先發一場後援，個人獨拿三勝，防禦率僅1.02，他在第七戰「中0日」登板，最終成為胴上投手（封王瞬間的投手）並贏得世界大賽MVP。

Jon soo hoo發布的照片，來自道奇隊在場上慶祝奪冠後的一幕，歡慶的人群中，效力道奇18年的傳奇投手克蕭緊緊抱住了山本，克蕭以世界大賽連霸作為生涯終點，當下情緒激動，眼中閃著淚光，這個擁抱彷彿象徵道奇王牌投手的傳承。

這張「史上最棒的擁抱」引起網友回響，紛紛到照片下留言「美麗的捕捉」、「王牌對王牌的感謝」更有人希望照片能印製販售，將這份動人的傳承時刻永久珍藏。