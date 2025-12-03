MLB／被小球員問「你和大谷誰比較強」 洋基史丹頓巧妙回應
道奇隊大谷翔平近年在場上的二刀流表現，令全世界許多棒球迷都為之瘋狂。洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）最近出席哥倫比亞棒球活動，被小球員問「你和大谷誰比較強」，史丹頓巧妙應對。
史丹頓出席由大聯盟與美國棒球協會合力舉辦的棒球推廣活動，這次造訪哥倫比亞，透過簡單的棒球體驗活動，吸引小球員對棒球的興趣。
大聯盟官方社群帳號昨天分享一段影片，史丹頓與小球員們打成一片，小球員們紛紛向史丹頓表白，「你是我的英雄」、「你是好球員」。
沒想到有一名小球員天真無邪地問：「你和大谷誰比較強？」史丹頓妙回：「我不會投球，所以我們知道那個答案。」
史丹頓生涯出賽1726場，累積453轟、1619安打、1169打點，打擊率0.258，OPS值0.874，5度入選明星賽、2座銀棒獎、2017年奪下MVP，近年受傷勢影響，主要擔任指定打擊。
"You or Shohei Ohtani?"— MLB (@MLB) December 2, 2025
The kids at @PlayBall Colombia put Giancarlo Stanton on the hot seat 😂 pic.twitter.com/aT4KN4CE3Q
