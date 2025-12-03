快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

MLB／被小球員問「你和大谷誰比較強」 洋基史丹頓巧妙回應

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平、史丹頓。美聯社（合成圖）
大谷翔平、史丹頓。美聯社（合成圖）

道奇大谷翔平近年在場上的二刀流表現，令全世界許多棒球迷都為之瘋狂。洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）最近出席哥倫比亞棒球活動，被小球員問「你和大谷誰比較強」，史丹頓巧妙應對。

史丹頓出席由大聯盟與美國棒球協會合力舉辦的棒球推廣活動，這次造訪哥倫比亞，透過簡單的棒球體驗活動，吸引小球員對棒球的興趣。

大聯盟官方社群帳號昨天分享一段影片，史丹頓與小球員們打成一片，小球員們紛紛向史丹頓表白，「你是我的英雄」、「你是好球員」。

沒想到有一名小球員天真無邪地問：「你和大谷誰比較強？」史丹頓妙回：「我不會投球，所以我們知道那個答案。」

史丹頓生涯出賽1726場，累積453轟、1619安打、1169打點，打擊率0.258，OPS值0.874，5度入選明星賽、2座銀棒獎、2017年奪下MVP，近年受傷勢影響，主要擔任指定打擊。

大谷翔平 Giancarlo Stanton 道奇 洋基

相關新聞

MLB／加盟紅襪原因老實說 格雷：可以輕鬆討厭洋基

紅襪隊今天歡迎新成員格雷（Sonny Gray）加入，這位2017、2018年洋基隊前成員說出內心話，加盟紅襪其中一個原...

MLB／被小球員問「你和大谷誰比較強」 洋基史丹頓巧妙回應

道奇隊大谷翔平近年在場上的二刀流表現，令全世界許多棒球迷都為之瘋狂。洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）最近出席哥倫比亞棒球活動，被小球員問「你和大谷誰比較強」，史丹頓巧妙應對

MLB／天使補強輪值賭樂透 一年短約簽前藍鳥失落的王牌

天使隊宣布將和馬諾亞（Alek Manoah）簽下一年短約，金額為195萬美元（約6100萬台幣）期待這位曾獲塞揚票選第三的前藍鳥王牌，能在洛杉磯東山再起。 目前27歲的馬諾亞曾是藍鳥隊的首輪大

MLB／旅台就是神！前悍將洋投瑞恩加盟太空人

曾在2023年效力富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss）將重返美國職棒，今傳出他與太空人簽下1年260萬美元（約8100萬台幣）合約，附帶一年球隊選擇權。 瑞恩在2018年被響尾蛇選中，小聯盟生

MLB／奪韓職MVP後投回大聯盟！龐斯與藍鳥簽下9.4億大約

從亞洲投回大聯盟，今年包辦韓職MVP、最佳投手獎的韓華鷹隊王牌龐斯（Cody Ponce），預計與藍鳥隊簽下3年、300...

MLB／屠殺韓職後重返大聯盟？ 傳龐斯有望獲12.5億合約

近年許多到韓國職棒投出身價的洋投，獲得重返大聯盟機會。據傳今年勇奪崔東原獎的韓華鷹隊王牌龐斯（Cody Ponce）吸引多隊興趣，有望拿到4000萬美元（約12.5億新台幣）合約。 龐斯曾在20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。