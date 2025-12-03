MLB／天使補強輪值賭樂透 一年短約簽前藍鳥失落的王牌

天使隊宣布將和馬諾亞（Alek Manoah）簽下一年短約，金額為195萬美元（約6100萬台幣）期待這位曾獲塞揚票選第三的前藍鳥王牌，能在洛杉磯東山再起。

目前27歲的馬諾亞曾是藍鳥隊的首輪大物，他在2021年登上大聯盟，獲得9勝2敗，防禦率3.22，2022年是他生涯年，31場先發中拿下16勝7敗，防禦率2.24，在塞揚獎票選中名列第三，一度成為藍鳥王牌。

不過2023年起馬諾亞表現急轉直下，因控球問題在19場出賽中防禦率高達5.87，更在 2024年6月接受右手肘韌帶重建手術，今年整季皆未在大聯盟出賽，在被藍鳥DFA後加入勇士，季末未獲勇士續約。

天使先前透過交易獲得金鶯大物羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），如今再簽下馬諾亞，期望他能找回明星級身手，為戰力吃緊的天使輪值提供挹注。天使目前輪值除羅德里奎茲外還有菊池雄星、索利安諾（Jose Soriano）與德特莫斯（Reid Detmers）。

OFFICIAL: The Angels have agreed to a one-year contract with RHP Alek Manoah. pic.twitter.com/Vq3RzGjtsT — Los Angeles Angels (@Angels) 2025年12月2日