快訊

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

MLB／天使補強輪值賭樂透 一年短約簽前藍鳥失落的王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
前藍鳥王牌馬諾亞將加盟天使。 美聯社
前藍鳥王牌馬諾亞將加盟天使。 美聯社

天使隊宣布將和馬諾亞（Alek Manoah）簽下一年短約，金額為195萬美元（約6100萬台幣）期待這位曾獲塞揚票選第三的前藍鳥王牌，能在洛杉磯東山再起。

目前27歲的馬諾亞曾是藍鳥隊的首輪大物，他在2021年登上大聯盟，獲得9勝2敗，防禦率3.22，2022年是他生涯年，31場先發中拿下16勝7敗，防禦率2.24，在塞揚獎票選中名列第三，一度成為藍鳥王牌。

不過2023年起馬諾亞表現急轉直下，因控球問題在19場出賽中防禦率高達5.87，更在 2024年6月接受右手肘韌帶重建手術，今年整季皆未在大聯盟出賽，在被藍鳥DFA後加入勇士，季末未獲勇士續約。

天使先前透過交易獲得金鶯大物羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），如今再簽下馬諾亞，期望他能找回明星級身手，為戰力吃緊的天使輪值提供挹注。天使目前輪值除羅德里奎茲外還有菊池雄星、索利安諾（Jose Soriano）與德特莫斯（Reid Detmers）。

藍鳥 天使 MLB

相關新聞

MLB／加盟紅襪原因老實說 格雷：可以輕鬆討厭洋基

紅襪隊今天歡迎新成員格雷（Sonny Gray）加入，這位2017、2018年洋基隊前成員說出內心話，加盟紅襪其中一個原...

MLB／天使補強輪值賭樂透 一年短約簽前藍鳥失落的王牌

天使隊宣布將和馬諾亞（Alek Manoah）簽下一年短約，金額為195萬美元（約6100萬台幣）期待這位曾獲塞揚票選第三的前藍鳥王牌，能在洛杉磯東山再起。 目前27歲的馬諾亞曾是藍鳥隊的首輪大

MLB／旅台就是神！前悍將洋投瑞恩加盟太空人

曾在2023年效力富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss）將重返美國職棒，今傳出他與太空人簽下1年260萬美元（約8100萬台幣）合約，附帶一年球隊選擇權。 瑞恩在2018年被響尾蛇選中，小聯盟生

MLB／奪韓職MVP後投回大聯盟！龐斯與藍鳥簽下9.4億大約

從亞洲投回大聯盟，今年包辦韓職MVP、最佳投手獎的韓華鷹隊王牌龐斯（Cody Ponce），預計與藍鳥隊簽下3年、300...

MLB／屠殺韓職後重返大聯盟？ 傳龐斯有望獲12.5億合約

近年許多到韓國職棒投出身價的洋投，獲得重返大聯盟機會。據傳今年勇奪崔東原獎的韓華鷹隊王牌龐斯（Cody Ponce）吸引多隊興趣，有望拿到4000萬美元（約12.5億新台幣）合約。 龐斯曾在20

MLB／今年被洋基球迷嫌爛！ 威廉斯3年15億轉戰同城大都會

據大聯盟官網報導，去年被洋基隊球迷嫌到爆的威廉斯（Devin Williams），將與同城的大都會隊簽下3年5000萬美元（約15.7億新台幣）合約，這份合約沒有任何球隊選項或逃脫條款。 報導指

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。