MLB／旅台就是神！前悍將洋投瑞恩加盟太空人
曾在2023年效力富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss）將重返美國職棒，今傳出他與太空人簽下1年260萬美元（約8100萬台幣）合約，附帶一年球隊選擇權。
瑞恩在2018年被響尾蛇選中，小聯盟生涯最高層級升至3A，他在2023年下半季來台加盟富邦悍將，五場先發拿下四勝，防禦率僅2.32，後續曾轉戰獨立聯盟，並於2024年6月轉戰韓國職棒韓華鷹隊。
瑞恩在韓職繳出優異成績，2024年他先發16場，防禦率3.73，2025年整季30場先發吃下178.2局，繳出防禦率2.87、三振率28.6%宰制成績，好表現因而獲得太空人青睞。
太空人下季先發輪值出現空缺，除布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）外其餘人選並不穩定，瑞恩預計將和麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、高登（colton gordon）與亞歷山大（Jason Alexander）競爭先發機會。
