MLB／加盟紅襪原因老實說 格雷：可以輕鬆討厭洋基

紅襪隊今天歡迎新成員格雷（Sonny Gray）加入，這位2017、2018年洋基隊前成員說出內心話，加盟紅襪其中一個原因就是「可以輕鬆地討厭洋基」。

格雷是在2017年交易大限前從運動家隊被交易到洋基，只不過洋基時期出賽41場、防禦率4.51成績不理想，又被交易到紅人隊，然而2019年立刻又投出11勝8敗、防禦率2.87的成績，2023年效力雙城隊時更拿下塞揚獎票選第2名，明年新球季改效力紅襪隊。

「影響我決定來到波士頓的因素之一。」格雷今天在視訊記者會上表示：「你知道嗎？這裡可以很輕鬆地討厭洋基，對吧？」

格雷過去效力洋基時期的感受並不好。 路透

聊到效力洋基時期，格雷坦言那段經歷並不適合自己，「老實說，我一開始就不想去那裡。」但也因為那段經歷讓自己成長，「我確實很感謝那段時間。我覺得我生涯與人生都因為經歷那段日子而變得更好。」

只不過當格雷離開洋基時，才感受到當時根本無法做自己，「我也不知道是什麼原因導致那樣，但我就是感覺不到『嘿，就出去當 Sonny，自然地去做你自己』的自在感。」