MLB／從韓職投回大聯盟！龐斯與藍鳥簽下9.4億大約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韓華鷹隊王牌龐斯本季拿下韓職MVP投回大聯盟，預計與藍鳥隊簽下3年、3000萬美元合約。截圖自FOX Sports: MLB X
從亞洲投回大聯盟，今年包辦韓職MVP、最佳投手獎的韓華鷹隊王牌龐斯（Cody Ponce），預計與藍鳥隊簽下3年、3000萬美元（約台幣9.4億元）的合約，僅待體檢程序通過。

龐斯曾在2020與21年效力海盜隊，2022年轉戰日本職棒，效力過火腿和樂天金鷲隊表現不理想，不過今年轉戰韓職後大放異彩，繳出17勝1敗、防禦率1.89的成績，180.2局投出252次三振，勇奪韓職投手三冠王。

今日多家美國媒體報導，龐斯將成為藍鳥隊近期補強的新戰力之一，今年在世界大賽輸給道奇的藍鳥隊，剛與希斯（Dylan Cease）簽下7年、2.1億美元（約合台幣65億6657萬）合約。

龐斯也成為最近一位從韓職投回大聯盟的投手，費德（Erick Fedde）也曾在2023年效力韓職時表現亮眼，2024年與白襪隊簽約，該年在白襪以及交易過去的紅雀隊合計先發31場、防禦率3.30；另外2019年凱利（Merrill Kelly）也是在韓職投了4年後重返美國，到今年在大聯盟累積7個球季。

