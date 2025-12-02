聽新聞
MLB／屠殺韓職後重返大聯盟？ 傳龐斯有望獲1.25億合約
近年許多到韓國職棒投出身價的洋投，獲得重返大聯盟機會。據傳今年勇奪崔東原獎的韓華鷹隊王牌龐斯（Cody Ponce）吸引多隊興趣，有望拿到4000萬美元（約1.25億新台幣）合約。
龐斯曾在2020與21年效力海盜隊，共出賽20場，防禦率5.86。2022年轉戰日本職棒，效力過火腿和樂天金鷲隊表現都不理想，防禦率4.54。
今年龐斯轉戰韓職投出史詩級表現，先發29場，17勝1敗，180.2局252K，防禦率1.89，毫無懸念收下韓職MVP和崔東原獎（最佳投手）。
據美媒《The Athletic》報導，龐斯可能拿到3年總值至少3000萬美元的合約，甚至有機會突破4000萬美元。
過去幾年，已有多位投手成功從韓國或日本投回大聯盟，並投出好成績。包含2018年日職米克拉斯（Miles Mikolas）、2019年韓職凱利（Merrill Kelly）、2022年日職馬丁尼茲（Nick Martinez），還有2024年與白襪隊簽下2年1500萬美元的韓職費德（Erick Fedde），龐斯拿到的合約，預計遠遠超越這個價碼。
